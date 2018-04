Dramă

Criza citostaticelor din România afectează cel mai dur bolnavii de cancer care au prescrise medicamente pentru care nu există înlocuitori. Este cazul medicamentului Epirubicină, care se recomandă atât ca tratament sistemic, cât și în terapia țintită în cancerul de vezică urinară și care lipsește din farmaciile spitalelor din țară de circa două săptămâni. Unul dintre sucevenii care au nevoie de acest medicament este Constantin Niță, din Forăști, diagnosticat în urmă cu o săptămână cu cancer vezical. ”Azi e exact o săptămână de când mi s-a eliberat rețeta pentru Epirubicină. Am mers la farmacia spitalului și doamnele de acolo mi-au spus că nu este medicamentul și că mă vor anunța telefonic atunci când îl vor primi. Am întrebat dacă îl pot cumpăra din altă parte și am aflat că nu. Ce speranță să mai avem noi, când nu pot procura tratamentul de nicăieri? Murim acasă, din cauza neglijenței unora. Nu știu a cui, dar sigur nu a noastră, a bolnavilor”, ne-a spus, ieri, cu amărăciune, Constantin Niță.

Din informațiile noastre, de absența medicamentului este vinovat furnizorul, la nivel național, care nu a asigurat ritmicitatea importurilor. Medicamentele citostatice au regim special, prin Programul Național de Oncologie se asigură gratuit bolnavilor, însă doar prin farmaciile spitalelor, corelat cu numărul de pacienți aflați în evidență. Prin urmare, nu pot fi achiziționate la liber, contra cost, din farmaciile cu circuit deschis, astfel că bolnavii nu au nici o șansă să-și procure medicamentele de care au absolută nevoie.

Unele citostatice lipsesc din țară de circa un an

Epirubicina se pare că va ajunge în farmacia Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava săptămâna viitoare și bolnavii își vor putea urma tratamentul, dar din păcate lipsesc și alte citostatice. De exemplu, Cisplatin lipsește de circa o lună și jumătate. Oncologii din Spitalul de Urgență Suceava l-au înlocuit în schemele terapeutice cu un medicament din aceeași familie, Carboplatin.

Bleomicina, utilizat în cancere din sfera ORL și urogenitale, lipsește de anul trecut. Altele, la fel de necesare, nu au mai ajuns în farmaciile spitalelor de circa un an.

În condițiile crizei citostaticelor, medicii oncologi din Spitalul de Urgență Suceava au adaptat protocolul standard de tratament la medicația existentă, mai puțin în cazul citostaticului Epirubicină, care în tratamentul cancerului vezical nu poate fi înlocuit cu altceva și pacienții trebuie să aștepte ca furnizorul la nivel național să-l importe și să-l distribuie spitalelor din țară. Pentru bolnavi situația nu este însă deloc confortabilă, mai ales că ei trăiesc cu speranța că tratamentul le rezolvă problema. Astfel, la amânarea terapiei într-o boală la care este esențială instituirea rapidă a tratamentului se adaugă și stresul provocat de incertitudinea acestuia. Peste toate vine reducerea bugetului alocat Programului Național de Oncologie. La nivelul Spitalului de Urgență Suceava, diminuarea față de bugetul de anul trecut este de aproape 40%.