Curse aeriene

Compania românească Cobrex Trans a anunţat astăzi, în mod oficial, că va începe operarea zborurilor din Suceava către Madrid (Spania), Verona (Italia) şi Bucureşti începând cu data de 14 iunie 2018. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că pentru noile zboruri de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” către cele trei destinaţii, rezervările de bilete vor fi disponibile începând cu data de 16 aprilie 2018. Gheorghe Flutur a susţinut ieri o conferinţă de presă alături de proprietarul Cobrex Trans, Constantin Apăvăloaie, de directorul de dezvoltare al companiei, Ștefan Runcan, şi de directorul Aeroportului „Ștefan cel Mare”, Ioan Măriuţa, precizând că aştepta de mult să anunţe vestea deschiderii de noi destinaţii cu plecare din Suceava. „Sunt destinaţii pe care le aşteptam, în primul rând Madrid, dar şi Verona şi un nou zbor spre Bucureşti. Suntem de mult timp în discuţii cu cei de la Cobrex Trans şi salut prezenţa la Suceava a conducerii acestei companii pentru a anunţa noile zboruri”, a declarat şeful administraţiei judeţene. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că prin dezvoltarea pe care a înregistrat-o de la redeschidere, după modernizare, Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava poate fi considerat un proiect de succes. „Aeroportul Suceava e un capitol de succes, cel puţin în cele 21 de luni de când am deschis cursele externe. Iar acum am început să operăm zboruri către mai multe destinaţii din Europa, noile curse aeriene întregind destinaţiile pe care deja le are Suceava către Londra, Roma, Milano şi Bologna, dar şi spre Bucureşti”, a declarat Flutur.

Zborurile din şi către Bucureşti, Madrid şi Verona vor fi operate în zilele de luni şi joi

La rândul său, directorul de dezvoltare al companiei Cobrex Trans, Ștefan Runcan, a precizat că zborurile din şi către Madrid, Verona şi Bucureşti vor fi operate în zilele de luni şi joi, începând cu data de 14 iunie 2018. Zborul Bucureşti – Suceava va pleca de pe Aeroportul Otopeni la ora 6:00 şi va ateriza la Suceava la 7:00. Apoi, avionul pentru cursa din Suceava spre Madrid va decola la 7:30 şi va ateriza în capitala Spaniei la ora 11:45. Avionul pentru zborul retur va decola din Madrid la ora 12:45 şi va ateriza pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" la 16:55. Aceeaşi aeronavă va opera şi zborul Suceava – Verona, cu decolare la ora 17:25 şi aterizare în Italia la ora 19:55. Avionul pentru cursa de retur Verona - Suceava va decola la 20:30 şi va ajunge la Suceava la 22:45. Ultimul zbor din fiecare zi de luni şi de joi va fi de la Suceava la Bucureşti, cu decolare la ora 23:15 şi aterizare pe Aeroportul Otopeni la 00:15.

Preţul unui bilet Suceava – Bucureşti va pleca de la 60 euro/tronson, pentru Madrid de la 140 de euro/tronson şi de la 110 euro/tronson pentru destinaţia Verona. Preţul include biletul, un bagaj de mână şi unul de cală, precum şi o masă caldă la bordul aeronavei. Ștefan Runcu a arătat că zborurile vor fi operate cu o aeronavă Boeing 737 – 300, cu 148 de locuri, compania Cobrex Trans demarând deja procedurile pentru achiziţionarea prin leasing a unei noi aeronave. Biletele se pot achiziţiona începând cu data de 16 aprilie 2018, de pe internet, de pe pagina proprie a companiei www.cobrextrans.com, sau de pe platforma internaţională de vânzări bilete şi servicii www.worldticket.com. Biletele se mai pot achiziţiona şi direct de la agenţia de ticketing din incinta Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, dar şi de la mai multe agenţii de turism din Suceava, Vatra Dornei, Fălticeni şi Botoşani.