„Toţi pentru curăţenia oraşului”

Campania de curăţenie de primăvară continuă în municipiul Suceava, la intensitate maximă, mai ales că mai sunt doar câteva zile până la sărbătorile pascale şi mai sunt încă foarte multe de făcut.

Echipele de salubrizare au acţionat ieri în zona centrală, îndeosebi pe străzile Alexandru cel Bun şi Samuil Isopescu, unde se lucra, în paralel, atât pe carosabil şi trotuare, cât şi pe spaţiile verzi, la îndepărtarea mizeriei acumulate în timpul iernii.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a continuat să se alăture campaniei de ecologizare „Toţi pentru curăţenia oraşului”, implicându-se personal în acţiunile de înfrumuseţare a oraşului, în aşteptarea sărbătorilor pascale.

„Aşa cum am promis, şi în acest an particip la campania <Toţi pentru curăţenia oraşului>. Întoarcerea iernii ne-a dat planurile peste cap, facem eforturi, astfel încât oraşul să arate cât mai bine în perioada sărbătorilor pascale. Am văzut pe Facebook că unii aprobă implicarea mea în acţiunile de curăţenie, alţii înjură...asta e democraţia. Eu nu fac un exerciţiu populist, acţionez chiar din inimă. Mă bucur că acţionez pe strada Alexandru cel Bun, mai ales că aici locuiesc şi eu, este bine să dăm un exemplu, atât noi, cât şi cei de la asociaţiile de proprietari. Nu mă refer ca oamenii să vină să facă curăţenie pe stradă, ci la blocul lor, pe casa scării, pe terenul din jurul imobilului sau chiar în balcon”, a explicat edilul sucevean.

Lungu a precizat că din cauza volumului mare de muncă şi a faptului că revenirea iernii a impus reluarea de la zero a tuturor operaţiunilor efectuate până atunci, campania de curăţenie nu va putea fi finalizată peste tot, vor mai rămâne lucrări de efectuat şi după sărbătorile pascale.

„Ținta noastră finală este data de 1 Mai, când vrem să terminăm şi de plantat trandafiri, arbuşti şi arbori”, a spus Lungu, care, tot în cursul zilei de ieri, s-a implicat în acţiunile de plantare de arbori, dar şi de trandafiri, în zona magazinului Bucovina.

„În aceste zile plantăm 500 de arbuşti - 300 de salcâmi, 100 de arini şi 100 de vişini ornamentali. De asemenea, am achiziţionat 2000 de butaşi de trandafiri, pe care deja i-am pus pe străzi, în zona scuarurilor de pe bulevardele principale”, a menţionat Ion Lungu.

Peste 60 de oameni şi zeci de utilaje mecanizate, implicate în campania de curăţenie

Revenirea în forţă a iernii, la jumătatea lunii martie şi apoi încălzirea bruscă, cu doar câteva zile înaintea Paştelui, a însemnat o provocare şi pentru firma de salubrizare a oraşului, care, în scurt timp, a trebuit să treacă de la acţiunile de curăţenie la cele de deszăpezire şi împrăştiere a materialului antiderapant, din nou la curăţenie, în ritm alert.

„A fost o iarnă capricioasă, destul de grea, mai ales spre final, ne-a dat peste cap programul de curăţenie. După cantităţile mari de zăpadă care au căzut în această iarnă, avem acumulat mult material antiderapant, încât, după topirea zăpezii, a rămas multă mizerie. De aceea este necesar să se intervină şi cu maşini de spălat, care să cureţe strada pe la rigole, de o parte şi de alta. Unde străzile sunt mai largi şi nu sunt maşini parcate pe laterale s-a putut interveni şi noaptea. Unde nu au fost îndepărtate maşinile parcate, mizeria a rămas adunată dedesubt, ceea ce ne îngreunează activitatea. Folosim toate forţele umane şi mecanice de care dispunem pentru a face ca oraşul să fie pregătit de sărbătoarea Paştelui, printr-o curăţenie exemplară. Numărul utilajelor cu care acţionăm este aproape dublu faţă de cel solicitat prin caietul de sarcini, fiind implicate în acţiune atât măturătorile stradale mari, cât şi cele mici, de trotuare, dar şi maşinile de ridicare a gunoiului, cisterne cu apă şi pistoale de spălat. Facem tot ce trebuie pentru ca sucevenii să aibă parte de un Paşte fericit!”, a precizat Anton Curelaru, managerul firmei de salubrizare Diasil, care mobilizează zilnic, numai la curăţenia stradală, cam 60 de oameni.