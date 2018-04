Au mai primit o şansă

Trei indivizi de etnie romă, cercetaţi pentru furturi, au petrecut câte 24 de ore în arest, după care au fost lăsaţi în libertate de procurori, dar sub măsura controlului judiciar.

Unul dintre cei puşi sub acuzare este Emanuel Robert Cuţitariu, în vârstă de 18 ani, din Şcheia, suspect în patru cazuri de furt şi tentativă de furt. Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a decis, vinerea trecută, ca tânărul să fie plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Acesta are impuse mai multe obligaţii şi restricţii, iar dacă va încălca vreuna dintre ele se va solicita instanţei de judecată arestarea sa preventivă.

Aceleaşi măsuri, de punere sub control judiciar, au fost luate şi faţă de doi indivizi din comuna Burla, puşi sub acuzare şi reţinuţi în arestul poliţiei judeţene pentru mai multe furturi din gospodării comise pe raza comunei Volovăţ. Daniel Ciorcea, în vârstă de 38 de ani şi Tibi Comariţan, în vârstă de 20 de ani, au interdicţia de a mai părăsi localităţile de domiciliu, pe o perioadă de 60 de zile.

Pentru aceleaşi furturi sunt cercetaţi şi doi minori, unul în vârstă de 16 ani şi unul de 13 ani. În cazul furturilor comise la Volovăţ, cercetările poliţiei continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi.