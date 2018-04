La clasa a XII-a

Rezultatele obţinute de elevii claselor a XII-a la simularea examenului de bacalaureat din acest an relevă un nivel slab de pregătire al celor care se pregătesc pentru această evaluare.

Astfel, dacă astăzi ar avea loc examenul de bacalaureat, nici măcar jumătate dintre elevii suceveni nu ar reuşi să obţină statutul de „promovat”.

Procentul de promovabilitate, la clasa a XII-a, a fost de 43,17%, ceea ce înseamnă că mai puţin de jumătate dintre elevii evaluaţi au obţinut media 6, media minimă pentru promovarea examenului. Din cei 4.721 elevii care s-au prezentat la toate probele, 2.038 au obţinut medii peste 6, iar 2.683 au obţinut medii sub 6.

Rezultatul este uşor peste media naţională unde ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigură promovarea (6 şi peste 6) este de 39,55%, însă se poziţionează sub rezultatul înregistrat anul trecut în judeţul Suceava, când promovabilitatea a fost de 44,8%. De asemenea, procentul „reuşiţilor” din acest an este şi sub cel din anul 2016, când ponderea promovaţilor a fost de 45,33%, sau 2015, când 48,03% dintre elevii de clasa a XII-a aveau medii peste pragul de 6.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educaţiei, în şase judeţe din ţară, rata de promovare, la clasa a XII-a, a depăşit 45%: Hunedoara (45,3%), Brăila (46,1), Alba (47,3%), Galaţi (48,7%), Cluj (49,8%) şi Iaşi (50,2%). Procente reduse de promovare s-au înregistrat în judeţele Călăraşi (25,6), Giurgiu (25,2) şi Ilfov (22).

La nivel naţional, 48 de elevi au obţinut media 10, însă nici unul din Suceava.

Notele pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevilor care doresc acest lucru. Reamintim că obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile pe care le presupune acest examen, respectiv stabilirea şi conştientizarea nivelului real de pregătire în vederea îmbunătăţirii performanţelor.

Elevii de la seral şi frecvenţă redusă nu au făcut o figură bună

Rezultatele prezentate pentru judeţul Suceava fac referire la elevii de clasele a XII-a, învăţământ la zi.

Însă statistica mediilor pentru elevii de la clasa a XII-a şi a XIII-a, de la seral sau frecvenţă redusă (FR), sunt mult mai îngrijorătoare, puţini dintre cei care s-au prezentat la testare reuşind să obţină medii de promovare.

La prima probă scrisă, cea de limba şi literatura română, la clasa a XII-a seral/ frecvenţă redusă, au fost 13 elevi prezenţi, din care 2 cu note peste 5 şi 11 cu note sub 5, iar la clasa a XIII-a, seral/FR, au fost 13 elevi prezenţi, din care 4 cu note peste 5 şi 9 cu note sub 5.

La proba de istorie, la clasa a XII-a, seral/FR, a fost un singur elev prezent, care a promovat, iar la clasa a XIII-a, din cei 10 elevi prezenţi, 3 au obţinut note peste 5 şi 7 note sub 5.

La matematică, atât la clasa a XII-a, cât şi la clasa a XIII-a, nu a reuşit nimeni să promoveze proba (15 elevi la clasa a XII-a şi patru elevi la clasa a XIII-a).

La proba a III-a, cea la alegere a profilului şi specializării, la clasa a XIII-a, la geografie, au susţinut testarea 10 elevi, din care 4 au luat note peste 5 şi 6 au note sub 5. La fizică s-a prezentat un singur elev, acesta nereuşind să promoveze.

Calendarul examenului maturităţii

Elevii de-a XII-a mai au la dispoziţie aproape trei luni de zile pentru a se pregăti pentru examenul maturităţii, timp în care trebuie să se pună serios cu burta pe carte.

Prima probă scrisă a examenului este programată pe 25 iunie, pe 26 iunie se desfăşoară proba la limba maternă, 27 iunie - proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie), 28 iunie - proba la alegere a profilului şi specializării.

Afişarea rezultatelor este anunţată pentru data de 4 iulie, până la ora 12.00, după care urmează depunerea contestaţiilor, între orele 12.00 şi 16.00.

Afişarea rezultatelor finale are loc pe 9 iulie.

Reamintim că, în premieră, în acest an, probele orale, de evaluare a competenţelor, s-au desfăşurat în luna februarie.