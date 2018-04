Tradiţie şi recunoştinţă

Sâmbătă dimineaţă, la sediul Primăriei Suceava a avut loc ceremonia de celebrare a primelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în 2018. Tradiţia de sărbătorire a celor care au ajuns la „Nunta de Aur” se respectă de aproape 14 ani, fără întrerupere.

Emoţionantul evenimentul s-a remarcat printr-o participare numeroasă, pe lângă cele 22 de „Cupluri de Aur” sărbătorite, la ceremonie fiind prezenţi şi copii sau chiar nepoţi ai acestora.

Edilul sucevean i-a felicitat pentru remarcabila performanţă de a fi alături, la bine şi la greu, o jumătate de secol, le-a prezentat situaţia problemelor şi investiţiilor pe care le are municipalitatea de rezolvat în perioada următoare, a răspuns la întrebările oamenilor, care s-au interesat de situaţia Parcului Şipote, dornici să aibă un loc potrivit pentru a sta în aer liber, înconjuraţi de verdeaţă, după care s-a trecut la ceremonia de acordare a diplomelor de fidelitate, însoţite de frumoase buchete de flori şi premii băneşti, de 400 de lei de familie.

„Din 2005, de când am iniţiat acest proiect, am sărbătorit 1.221 de cupluri care sunt un model pentru oraşul nostru. A fost o întâlnire emoţionată, am sărbătorit persoane cu care am fost coleg de serviciu, de-a lungul vremii - familia Loghin şi familia Siminiceanu. Le doresc <La mulţi ani!> tuturor cuplurilor sărbătorite şi sărbători fericite!”, a spus primarul Ion Lungu, care a răspuns solicitărilor oamenilor de a face fotografii împreună, să aibă o amintire a acestui moment unic – o dată în viaţă fiind mire şi mireasă la „Nunta de Aur”.