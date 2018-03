Sub presiune

Scandal în Piaţa Mică din municipiul Suceava, unde câteva sute de persoane au luat ieri cu asalt sediul firmei de recrutare de forţă de muncă Elite Jobs. Oamenii reclamau că au fost traşi pe sfoară pentru că li s-au promis locuri de muncă în Germania, în agricultură, iar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Mai mult, oamenii reclamă că au plătit şi o taxă de 200 de lei, despre care au aflat că este pentru traducerea actelor în limba germană, taxă despre consideră că este o păcăleală.

„Ni s-a promis că plecăm la muncă la începutul lui martie. Apoi ni s-a transmis că vremea din Germania e proastă şi au îngheţat culturile şi s-a amânat plecarea. După 24 martie nu am mai văzut pe nimeni pe aici, telefoanele erau închise, iar oamenii ascunşi. Am avut convorbiri pe Facebook cu Isabela Prutean, administratorul Elite Jobs, care ne-a chemat azi (n.a. - vineri, 30 martie) aici să ne dea banii înapoi. A dat nişte bani şi a zis că s-au terminat şi de câteva ore a plecat la bancă, dar eu cred că nu mai vedem nimic”, a spus una din persoanele nemulţumite de prestaţia firmei de recrutare.

Oamenii spun că au aflat despre aceste locuri de muncă de pe pagina de Facebook creată pentru recrutarea celor care doreau să muncească la cules de căpşuni sau zmeură în Germania. Între timp, după ce lucrurile s-au precipitat, pagina respectivă a fost ştearsă.

Cei prezenţi ieri în Piaţa Mică se adunaseră pentru recuperarea sumei de 200 de lei plătită în momentul în care au încheiat contractul cu Elite Jobs.

„Cei 200 de lei i-am plătit drept taxă de înscriere ca să plecăm în Germania, aşa ni s-a spus. Nu m-am uitat atunci, dar ulterior am văzut că e taxă pentru traducere acte, dar eu nu cred aşa ceva”, a precizat un alt nemulţumit.

Care sunt explicaţiile celor de la Elite Jobs

În cursul zilei de ieri am reuşit să luăm legătura şi cu Isabela Prutean, administratorul Elite Jobs. Aceasta a precizat că numărul persoanelor care trebuiau să plece la muncă în Germania în cadrul primelor două contracte era de 140. Pentru acestea, speranţa de plecare la muncă în străinătate s-a năruit definitiv.

„Aveam contract cu firme din Germania care au reclamat că vremea a fost neprielnică şi s-a înjumătăţit cultura şi ca urmare au renunţat la jumătate din muncitori, adică la cei din România, şi au rămas doar cu cei din Polonia”, a explicat Isabela Prutean motivul pentru care contractele cu firmele germane au picat.

Administratorul Elite Jobs a arătat că celor 140 de persoane li s-au adăugat şi oameni de la alte contracte şi astfel a crescut numărul celor care solicită înapoierea taxei de 200 de lei. Isabela Prutean a arătat că în mod legal nu avea nici o obligaţie să returneze taxa de 200 de lei, dar a preferat să facă acest lucru pentru a elimina orice tensiune şi nemulţumire.

„Din punct de vedere legal nu am nici o obligaţie faţă de ei. Au semnat cu mine un contract de mediere valabil pentru un an de zile, iar cei 200 de lei i-au plătit pentru traducere acte. Din punct de vedere legal nu trebuia să le restitui nici un ban, dar am zis să nu existe nici o stare de tensiune”, a mai menţionat Isabela Prutean.

Aceasta a arătat că ieri s-a restituit taxa pentru un număr de aproximativ 80 de persoane, iar restul îşi vor putea ridica banii săptămâna viitoare.

La faţa locului au ajuns şi jandarmi şi poliţişti, dar lucrurile nu au degenerat şi nu a fost nevoie de intervenţia forţelor de ordine.