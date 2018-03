Rezultate

Inspectoratul Şcolar Județean Suceava a făcut publice rezultatele simulării examenului de bacalaureat, testări susţinute în perioada 19-22 martie de elevii de clasa a XI-a și a XII-a, pentru a se monitoriza stadiul cunoștințelor acestora. Cât privește rezultatele de la clasa a XII-a, acestea relevă un nivel scăzut de pregătire al celor care se pregătesc de bacalaureat. Procentul de promovabilitate este de 43,17, însemnând că din cei 4.721 elevi care s-au prezentat la toate probele, 2.038 au obţinut medii peste 6, iar 2.683 au obţinut medii sub 6. Precizăm că media minimă pentru promovarea examenului este 6, iar nota minimă pentru promovarea fiecărei probe scrise este 5. Rezultatele sunt sub nivelul celor din 2017, când procentul mediilor peste 6 a fost de 44,8. Nu s-a înregistrat nici o medie de 10. La proba de limba și literatura română, de la clasa a XII-a, învățământ de zi, 74,05% din note au fost peste 5, însemnând că din totalul de 5.048 de candidați, 3.738 au obținut note peste 5 şi 1.310 au note sub 5. Nouă elevi au predat teze perfecte și au fost notați cu 10. La cea de-a doua probă scrisă, proba obligatorie a profilului, zi, la matematică, 46,53% dintre candidați au promovat proba, însemnând că din totalul de 3.346 de elevi prezenți, 1.557 au primit note peste 5, iar 1.789 au note sub 5. S-au înregistrat 19 note de 10. De partea cealaltă, la istorie, zi, au fost înregistrate 1.185 de note peste 5 (72,25%), 455 note sub 5 și 12 note de 10.

La proba a treia, cea la alegere a profilului şi specializării, zi, au fost înregistrate următoarele rezultate: biologie: 1.694 note din care 923 peste 5 (54,48%), 771 sub 5 și 25 de note de 10; chimie: 148 note din care 116 peste 5 (78,37%), 32 mai mici de 5 și 4 de note de 10; economie: 14 note din care 13 peste 5 (92,85) şi una sub 5; filosofie: 21 note din care 20 peste 5 (95,23%), una mai mică de 5 și o notă de 10; fizică: 264 note din care 152 peste 5 (57,57%) şi 112 sub 5; geografie: 1.136 note din care 938 peste 5 (82,57%) şi 198 sub 5; informatică: 345 note din care 321 peste 5 (93,04%), 24 mai mici de 5 și două note de 10; logică, argumentare şi comunicare: 1.095 de note din care 825 peste 5 (75,34%), 270 sub 5 și 19 note de 10; psihologie: 67 de note din care 52 peste 5 (77,61) şi 15 sub 5; sociologie: 77 de note din care 60 peste 5 (77,92%), 17 sub 5 și o notă de 10.

La clasa a XII-a și a XIII-a, seral și frecvență redusă, rezultatele sunt mult sub cele obținute de elevii de la zi.

Rezultatele de la clasa a XI-a

La clasa a XI-a, învățământ de zi, la proba de limba şi literatura română, au fost prezenți5.594 de elevi, dintre care 4.094 au note peste 5 (73,2%) şi 1.500 au primit note mai mici de 5. La această probă, s-au înregistrat 20 de note de 10.

La proba a doua, la istorie, din totalul de 1.589 de elevi, 1.293 au obținut note peste 5 (81,37%) şi 296 au note sub 5. Nouă elevi au fost notați cu 10.

La matematică, numărul elevilor prezenți a fost de 3.982, 1.352 dintre aceștia obținând note peste 5 (33,95%) şi 2.630 note sub 5. S-au înregistrat 15 de note de 10.