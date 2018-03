Promovarea mişcării

Prima ediţiei a Crosului Mărţişorului, organizat de Şcoala Gimnazială Ilişeşti, a reunit la linia de start circa 150 de elevi din clasele II-VIII, evenimentul vizândpromovarea fair-play-ului, beneficiile mişcării şi ale unui stil de viaţă activ. Totodată, profesorii au dorit să transmită un mesaj important în rândul tinerei generaţii, acela de a se bucura de jocurile sportive, de întreceri şi ieşiri în aer liber.

În competiţie s-au înscris atât elevi de la şcoala organizatoare, cât şi de la şcolile din Bălăceana, Ciprian Porumbescu şi Şcoala Nr.1 Suceava.

„Am încercat să organizăm o competiţie prin care să promovăm sportul, un stil de viaţă sănătos, să-i scoatem pe copii în aer liber şi să ne bucurăm cu toţii de sănătate. Crosul a fost organizat pe categorii: clasele II-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII, fete şi băieţi, şi crosul veteranilor, unde vor alerga profesorii şi invitaţi, pentru a da un bun exemplu celor mici”, a arătat Ramona Nicoleta Savin, directoarea şcolii din Ilişeşti. Aceasta a mai menţionat că activitatea se înscrie în proiectul naţional „Campionii României” şi este organizată în cadrul programului „Şcoala altfel”.

Parteneri au fost Primăria comunei Ilişeşti, Asociaţia de Atletism Suceava, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi Inspectoratul Şcolar Suceava.

Ramona Nicoleta Savin a mai adăugat că această competiţie va continua şi în anii următori, cel mai probabil sub numele de Crosul „Simion Florea Marian”.

La eveniment a participat şi atletulSilviu Casandra, cu o carieră în sport de peste 20 de ani, acesta îndemnând tânăra generaţie să facă mişcare.

”Am practicat atletism, am obţinut peste 200 de medalii naţionale şi internaţionale, am 44 de titluri de campion naţional, cinci titluri de campion balcanic, am participat la Europene, Mondiale şi la competiţii internaţionale unde am reprezentat România. Am avut parte de o carieră fructuoasă, fără accidentări, am început atletismul tot de la un cros şi consider că e cea mai bună metodă de a selecţiona un sportiv de performanţă”, a precizat Silviu Casandra.

La rândul său, primarul comunei Ilişeşti, Florinel Avăsăloaie, a promis că premiile vor fi mai consistente pe viitor, precizând că susţine sportul, mişcarea, mai ales în condiţiile în care marea majoritate a tinerilor este atrasă mai mult de jocurile pe calculator, decât de sporturile practicate în aer liber.

Clasamentul

Întrecerea sportivă s-a desfăşurat pe o pajişte din comună, însă zăpada dezgheţată s-a transformat în porţiuni generoase de noroi ce a dat de furcă multor participanţi care s-au împotmolit sau chiar au căzut.

Chiar şi aşa, competitorii au trecut linia de finiş şi au primit diplome, medalii, tricouri şi cupe.

La băieţi, clasele II-IV, clasamentul a fost următorul: Mario Mureşan (Şcoala Bălăceana) - locul I, Gabriel Constantin Mihuţă (Ilişeşti) - locul II, Marian Ghiuţă (Ilişeşti) - locul III.

Fete, clasele II-IV: Lăcrămioara Lupu (Ilişeşti) - locul I, Ela Băieş (Ilişeşti) - locul II, Petruţa Tertija (Ciprian Porumbescu) - locul III.

Băieţi, clasele V-VI: Elisei Pădure - locul I, Ionel Adrian Zbîrcea - locul II, Paul Moroşan - locul III, toţi de la şcoala din Ilişeşti.

Fete, clasele V-VI: Sabina Ghiuţă - locul I, Dumitriţa Dîrţu - locul II, Daniela Paraschiv - locul III, de la şcoala din Ilişeşti.

Băieţi, clasele VII-VIII: Gabriel Bidirel (Ciprian Porumbescu) - locul I, Celestin Ciubotar (Ciprian Porumbescu) - locul II, Vasile Cenuşă (Ilişeşti) - locul III.

Fete, clasele VII-VIII: Oana Cherariu - locul I, Adelina Doboş - locul II, Ştefania Pintilei - locul III, de la Ilişeşti.

La secţiunea Open, sportive legitimate la Clubul Sportiv al Municipiului Suceava: Albertina Rusu - locul I, Claudia Ghiuţă - locul II, Irina Ilaşcu - locul III, toate de la şcoala din Ilişeşti.