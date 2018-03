Din fonduri europene

Dotarea societăţii de transport public a municipiului Suceava cu 40 de autobuze electrice se va concretiza în a doua jumătate a anului viitor.

Referindu-se la declaraţiile recente ale consilierilor locali PSD, cum că acele autobuze nu vor fi aduse vreodată, pentru că nici nu s-a depus un proiect în acest sens, primarul Sucevei, Ion Lungu, a ţinut să lămurească lucrurile: “Eu, faţă de alţii care doar vorbesc, am adus 33 de autobuze noi, performante, la Suceava. Le-am adus personal din Franţa. În privinţa autobuzelor electrice, data limită de depunere a proiectelor nu depinde de noi. Aceste fonduri europene au fost blocate până acum, iar termenul de depunere este până la finele anului. Un termen realist de aducere a lor este 30 iunie 2019, dacă nu apar contestaţii la licitaţie. Cei care vorbesc acum şi ne dau lecţii de morală au lăsat o societate în faliment. În locul lor, mi-ar fi jenă să vorbesc”.

Pentru depunerea proiectului de achiziţionare a autobuzelor electrice mai era nevoie şi de un sediu propriu al TPL, actualul având o situaţie juridică complicată, pentru care municipalitatea se judecă cu TASA de ani şi ani de zile.

De aceea, recent, unui teren cu o suprafaţă de 2,5 hectare, de la capătul străzii Căpitan Grigore Andrei, din Burdujeni Sat, i s-a dat destinaţia de bază auto TPL pentru viitoare divizie electrică.

“La actuala bază auto, noi am dat terenul în proprietatea TPL, legislaţia spune că pentru a accesa fondurile trebuie să fie terenul primăriei. Ar trebui să îl luăm înapoi, dar pentru asta trebuie făcută diminuare de capital social... un întreg bâlci. De asta am mers pe altă variantă, am identificat acel teren pe strada Căpitan Grigore Andrei, unde să facem baza pentru divizia electrică. Sediul pe care îl avem rămâne pentru celelalte activităţi”, a adăugat edilul sucevean.

Din cele 33 de autobuze Irisbus – Iveco cumpărate de Primăria Suceava şi date în folosinţă la TPL, în primul mandat de primar al lui Ion Lungu, 30 sunt funcţionale şi au cam un milion de kilometri parcurşi pe traseele din oraş.