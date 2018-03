Lucrări amânate

Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a anunțat că reabilitarea drumului județean 208 A care traversează orașul va începe imediat ce vremea va permite acest lucru. Tomiță Onisii a spus că primăria a semnat deja contractul de lucrări cu o firmă de construcții pentru realizarea lucrărilor de plombare a acestui drum, însă lucrările nu au început încă din cauza prelungirii sezonului rece. „Așteptăm cu nerăbdare să putem începe lucrările. Vremea rece din ultima perioadă ne-a dus atât de aproape de Paște fără a putea să intervenim pe acest drum. Efectiv nu s-a putut lucra, nu că nu am fi vrut acest lucru. Am semnat contractul de lucrări, am pregătit tot, numai vremea să ne dea voie să lucrăm. Și nu mă refer doar la acest drum, ci și la celelalte drumuri din localitate. Pentru că după iarna aceasta prelungită, după perioadele de îngheț și dezgheț, sunt multe porțiuni de drum pe care au apărut gropi și pe care trebuie să intervenim de urgență”, a spus primarul orașului Liteni. Tomiță Onisii a declarat că reprezentanții constructorului vor veni săptămâna aceasta în Liteni, în cursul zilei de joi, și imediat ce vremea va permite vor fi începute lucrările de plombare. El a spus că pe raza orașului Liteni, drumul județean 208 A trebuie plombat pe o lungime de circa nouă kilometri. Tomiță Onisii a spus că urmează ca acest drum județean să fie modernizat în totalitate printr-un proiect cu o valoare de aproape 330 de milioane de lei, pentru care Consiliile Județene Suceava și Iași au obținut o finanțare europeană. Proiectul include modernizarea drumului județean din Iași și până în localitatea suceveană Dărmănești, prin Dolhasca și Liteni. Drumul se va moderniza pe patru tronsoane, iar pe 10 kilometri se va turna îmbrăcăminte asfaltică nouă, în prezent fiind drum pietruit. În total vor fi modernizaţi 167,933 de kilometri de drumuri, din care 75,73 de km pe raza judeţului Suceava şi 92,19 pe raza judeţului Iaşi.

Pe de altă parte, primarul Tomiță Onisii a ținut să mai adauge că tot vremea nefavorabilă a făcut imposibilă începerea lucrărilor de curățenie de primăvară. „Vremea nefavorabilă ne-a încurcat nu numai cu drumul, ci și cu lucrările de curățenie pe care le făceam în fiecare an înainte de Paște. Acum câteva zile încă deszăpezeam și sperăm că totuși vom începe aceste lucrări în cel mai scurt timp”, a spus primarul din Liteni.

Tomiță Onisii a declarat că având în vedere că vremea nu a permis reabilitarea drumurilor județene şi locale, nici începerea lucrărilor de curățenie pe domeniul public, are în vedere chiar amânarea festivităților pe care primăria le organiza în fiecare an de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii.