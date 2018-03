Anchetă poliţie

Poliţiştii au finalizat cercetările într-un caz de tâlhărie calificată din toamna anului trecut, în care victimă a fost viceprimarul comunei Preuteşti, Constantin Daniel Mihăilă. Acesta a fost lovit cu ranga în picior, după ce a surprins la furat doi indivizi, pe proprietatea sa. Din cercetări a rezultat că la faptă au participat în total trei indivizi, unul fiind doar complice la furt.

Fapta a fost comisă în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2017.

Viceprimarul a relatat că în noaptea respectivă, în timp ce dormea în casă, a fost trezit de soţie, care i-a spus că a auzit zgomote suspecte afară.

Bărbatul s-a îndreptat spre întrerupătorul din care poate aprinde lumina în curtea casei, însă becul nu s-a aprins, moment în care a realizat că este călcat de hoţi.

Viceprimarul a ieşit afară, relatând pentru Monitorul de Suceava ce a urmat:„Am ieşit afară şi am dat de doi bărbaţi cu glugile trase pe cap, care fugeau din garajul meu. Am fugit, pe unul l-am prins, am vrut să-l trag în casă, însă atunci am fost lovit cu ranga în picior. Am căzut, după care am reuşit să mă ridic şi am fugit după ei, şi pe drum am reuşit să pun mâna pe unul şi i-am smuls haina. Până la urmă, fiind doi, au reuşit să scape”.

Cei doi hoţi s-au urcat într-o căruţă în care îi aştepta complicele şi au fugit de la faţa locului.

A doua zi, pe lumină, viceprimarul a găsit prin curte mai multe bunuri (rotopercutor, bormaşină, cleşte, grinzi, dulap) pe care hoţii le-au scos din garaj, însă nu au apucat să le mai încarce în căruţă.

În urma agresiunii suferite, viceprimarul şi-a scos certificat medico-legal care atestă că a suferit leziuni care necesită 7 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările au fost continuate de poliţişti sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Principalul inculpat din dosar este Ionel Claudiu Slabu, în vârstă de 27 de ani, din Preuteşti, care se află în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată. Tot pentru tâlhărie calificată este pus sub acuzare şi Romică Dorinel Nechita, cu domiciliul din Liteni, care se află sub control judiciar. În fine, calitate de inculpat mai are şi Gheorghe Slabu, din Preuteşti, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni urmează a stabili în scurt timp dacă cei trei inculpaţi vor fi trimişi în judecată în forma rezultată din ancheta poliţiştilor.

Cei trei se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.