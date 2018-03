Întâlnire

Ştefan Hruşcă a revenit la Ciocăneşti sâmbătă, 24 martie, cu cele mai îndrăgite melodii folk din repertoriul său, reunite în spectacolul “Fostele iubiri”. Profesorul născut în Ieud, judeţul Maramureş, în urmă cu 60 de ani şi devenit din 1981 membru permanent în Cenaclul Flacărale-a amintit celor prezenţi prin vers şi cântec de vremurile în care stadioanele patriei se umpleau pentru chitare şi voci, “Fostele iubiri”, “Un copac cu flori”, “Rugă pentru părinţi”, “Ochii tăi”, „Nunta de flori”fiind doar câteva dintre melodiile care au readus fiorul serilor de altădată şi farmecul refrenelor fără vârstă. Artistul a fost acompaniat de formaţia Mario Band (Mario Florescu – tobe, Radu Rotaru – keyboard, Alex Florescu – percuţie).

„Să dăm folk la şcoli!”

Pe lângă spectacolul de la Casa de Cultură „Florin Gheucă”, artistul a avut o întâlnire cu elevii şcolii din comună pentru a promova folk-ul în rândul tinerilor. Proiectul iniţiat de poetul humorean Sorin Poclitaru „Să dăm folk la şcoli!” a început în martie 2016, la Ciocăneşti, într-o sală de clasă a şcolii gimnaziale, cu Sorin Poclitaru şi mai mulţi folkişti care s-au alăturat demersului său, printre care şi Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu.

În anul 2017, Ştefan Hruşcă şi botoşăneanca Ştefania Iacob au dat din nou folk copiilor de la şcoala din Ciocăneşti, iar acum, la Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate, cei doi folk-işti, împreună cu poetul folk-iştilor Sorin Poclitaru, au venit la şcoala din Ciocăneşti pentru o nouă lecţie de folk. De data acesta, cei trei au fost întâmpinaţi de grupul folk al Şcolii Gimnaziale Ciocăneşti. Sclipirea din ochii copiilor, frumuseţea poeziei şi emoţia muzicii interpretate la chitară clasică au demonstrat că proiectul “Să dăm folk la şcoli!” dă roade, şi drept recompensă Ştefan Hruşcă le-a dăruit copiilor din Ciocăneşti două chitare, a urmat o lecţie predată chiar de Hruşcă despre acorduri şi muzică folk, după care “cursul de folk” a continuat cu Ştefania Iacob.

Ştefan Hruşcă a promis că va reveni la Ciocăneşti pentru a realiza împreună cu copiii de aici o melodie pe versurile poetului humorean Sorin Poclitaru. După întâlnirea cu viitorii interpreţi de muzică folk, distinsul artist s-a întâlnit cu încondeietorii.

Ştefan Hruşcă: „Ar fi minunat să crească în vers şi muzică aceşti copii”

„Ceea ce se întâmplă la Ciocăneşti este senzaţional. Acum opt ani primarul din Gura Humorului mi-a dăruit un ou încondeiat şi mi-a spus că este făcut la Festivalul de la Ciocăneşti. Apoi am trecut pe aici în drum spre tata, am văzut un bannner, şi atunci am spus că mi-aş dori să ajung la această manifestare. S-a întâmplat anul trecut şi iată că am fost chemat la acest festival anul acesta. Mi se pare atât de profund şi ancestral pentru că ceea ce se întâmplă aici va avea răsunet. Sunt aici copii mici care vor trăi cu imaginea şi cu meşteşugul acesta. Când eram mic, primeam ouă încondeiate şi îmi spunea cine îl dăruia că e făcut de nu ştiu care mătuşă cu ceară. Mă gândeam cum să faci cu ceară şi cu o chişiţă elementele acestea atât de frumoase? Acum am văzut cel mai bine. Sunt veniţi încondeietori şi din alte localităţi, din alte judeţe, deci festivalul e pe un drum bun. Dacă nu avem istorie, obiceiuri şi tradiţii ne pierdem în vâltoarea globalizării, cel mai mare duşman al nostru.

Cu siguranţă ori de câte ori voi merge spre Maramureş pe aici voi bate la uşa şcolii. Le-am promis copiilor că voi reveni, sunt interesat să văd cum evoluează, iar dacă vor avea răbdare, pentru că la un instrument dacă nu ai chemare nu are sens să obligi pe cineva să continue, devine o corvadă, vom realiza un proiect comun, folk pe versurile unui poet clasic, studiat în clasele V-VIII, şi pe versurile lui Sorin Poclitaru. Ar fi minunat să crească în vers şi muzică aceşti copii, dar trebuie să îi laşi să se apropie ascultând muzica ce se cântă. Într-o zonă ca aceasta, în afară de folclor şi folk, nu ar merge nimic”, ne-a spus Ştefan Hruşcă.