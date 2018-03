CONSTRUIRE PENSIUNE

S.C. ROMEXCON S.R.L., localitatea Voronet, oras Gura Humorului, România, nr. 399, judetul Suceava, cod postal 720082, a semnat Contractul de finantare în data de 07.03.2018pentru proiectul „CONSTRUIRE PENSIUNETURISTICA” cod SMIS 108396, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totală a proiectului este de 1,618,759.21 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 863,511.36 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Bucovina reprezinta o sinteza a varietatii, armoniei si frumusetii peisajelor romanesti, cu munti, podisuri, dealuri, campii, vai, rauri si lacuri, cu padurile sale, cu fauna si flora, motiv pentru care viziunea initiatorului proiectului este aceea de a se constitui intr-un jucator activ in dezvoltarea turismului si a industriei hospitalitatii in zona Bucovinei, zona care se inscrie printre cele mai atractive si frecventate zone turistice de pe harta Romaniei. Misiunea solicitatului se defineste ca fiind oferirea de servicii de cea mai buna calitate in domeniul turismului astfel incat sa ajunga lider pe piata in zona respectiva.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea in limita bugetului destinat acesteia si la termen a unei constructii cu 8 camere de cazare, fiecare având baie proprie si utilarea unitatii cu dotarile corespunzatoare standardului de calitate de 4 margarete.

2. Achizitionarea unor servicii de natura a garanta implementarea proiectului in conditii de performanta.

3. Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 51de luni, respectiv intre data 12.04.2016 si data 30.06.2020.

Produsul turistic oferit de SC ROMEXCON SRL se adreseaza cu precadere turistilor romani, respectiv, seniorilor, familiilor care vin in zona in primul rand pentru a vizita monumentele istorice de mare importanta pentru zona Moldovei si chiar a tarii, tinerilor ce vin in grupuri compacte, mai ales in perioada vacantelor si cu ocazia sarbatorilor de iarna, inchiariaza pensiunile in integralitate si doresc meniuri festive, de tip comun. In perioadele in care se poate practica schiul, sosesc de asemenea in grupuri, partia „Soimul” si baza de agrement „Arinis”, turisti care cauta linistea si pacea sufleteasca dar si pentru turisti care sunt interesati de activitati culturale, sportive si recreative oferite de un mediu organizat si generos din punct de vedere natural.

Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactați S.C. ROMEXCON S.R.L.la tel. 0742 122455, e-mail: jalbaeusebiu@gmail.com, Administrator: Jalbă Eusebiu - Nicolae.