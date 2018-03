Dezvoltare

Compania britanică Vast Resources a anunţat că va investi 2,6 milioane de dolari în dezvoltarea minelor pe care le are în Suceava, în localitatea Mănăila şi în judeţul Bihor. Directorul companiei, Andrew Prelea, a precizat că Vast Resources a încheiat cu succes prima fază a acordului de finanţare semnat la începutul acestui an cu Mercuria Energy Trading, una dintre cele mai mari firme integrate de energie şi de comercializare a mărfurilor la nivel global. Andrew Prelea a explicat că potrivit planificării, din primele patru milioane de dolari achitate în luna martie, în baza acestui acord, 1,6 milioane de dolari vor fi alocaţi restituirii a unei părţi din împrumutul oferit de Sub Sahara Goldia Investments (SSGI) în cursul anului trecut, iar restul sumei va fi investită în totalitate în proiectele din România.

Astfel, prin încheierea acestei prime faze a acordului, Vast Resources va aloca 2,6 milioane de dolari pentru dezvoltarea minelor pe care le administrează în judeţele Suceava şi Bihor. Directorul Vast Resources a spus că prioritatea din acest an a companiei rămâne construcţia complexului metalurgic din apropierea minei Mănăila, din judeţul Suceava, al cărei scop este de a contribui la reducerea costurilor de transport, eficientizarea întregului proces şi creşterea capacităţii de producţie.

„Investiţiile continue pe care Vast Resources le face la mina din Mănăila sunt rezultatul muncii şi dedicării echipei noastre din România. Prin colaborarea cu echipa executivă am reuşit să demonstrăm că sectorul minier românesc este o afacere viabilă pe termen lung, care acum este validată de o instituţie multinaţională. Aşteptăm cu nerăbdare să dezvoltăm proiectele din România şi să investim în continuare în modernizarea minei din Mănăila, căutând noi oportunităţi şi contribuind la restabilirea industriei”, a declarat Andrew Prelea.

El a adăugat că cea de a doua tranşă a acordului semnat cu Mercuria Energy Trading, în valoare de 5,5 milioane de dolari, se preconizează că va fi tranzacţionată în luna iulie a acestui. Andrew Prelea a subliniat că de când administrează cele două mine din România, Vast Resources a înregistrat rezultate excelente, care se datorează investiţiilor continue în dezvoltarea şi mentenanţa minelor, compania continuând să se implice şi în protejarea mediului înconjurător.