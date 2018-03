Rezultate

Mult aşteptatul punctaj rezultat în urma evaluării pentru reacreditarea Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a fost, în sfârşit, comunicat, vineri, Consiliului Judeţean Suceava, instituţia tutelară a unităţii spitaliceşti. Conform documentului transmis preşedintelui CJ, Gheorghe Flutur, spitalul a obţinut 96,36 de puncte, din 100 posibile, ceea ce îl plasează în categoria de acreditare I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), secretar de stat dr. Vasile Cepoi, l-a informat, vineri, 23 martie a.c., pe preşedintele Flutur, cu privire la rezultatele obţinute în primul ciclu de acreditare de către spitalul aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean. „Nivelul de îndeplinire a standardelor de acreditare, grupate pe capitole de referinţă, precum şi nivelul de îndeplinire a referinţelor a condus la încadrarea unităţii sanitare în categoria <Acreditat>”, se arată în scrisoare.

La trei capitole, punctajul a fost de peste 98 de puncte. Managementul strategic al organizaţiei a fost cotat cu 98,44 puncte, Managementul operaţional al informaţiilor are 97,03 puncte, Managementul resurselor umane întruneşte 98,67 puncte, Managementul mediului de îngrijire a fost apreciat de comisia de evaluare cu 98,09 puncte, Managementul calităţii serviciilor a primit 96,11 puncte, Drepturile pacientului şi comunicarea are 93,01 puncte, Gestionarea datelor pacientului are 96,52 puncte, Managementul îngrijirilor de sănătate – 95,97 puncte, Prevenirea şi gestiunea riscurilor – 94,34 puncte, Managementul infecţiilor nosocomiale – 95,97 puncte, Siguranţa transfuziei şi transplantului – 95,55 puncte. Procentul de îndeplinire a referinţelor a fost de 96,35 puncte. Comisia a consemnat că spitalul a îndeplinit nivelul tuturor referinţelor şi a raportat integral indicatorii de monitorizare post-acreditare.

Managerul Spitalului de Urgenţă, Vasile Rîmbu, a declarat că punctajul foarte bun obţinut „este meritul întregii echipe” şi că se bucură că „spitalul din Suceava este la panoul de onoare, pe ţară”. ”Este foarte important pentru noi să menţinem standardul ridicat şi să ne apropiem cât mai mult de 100%”, a mai spus el.

Ordinul nr. 10/2018 al preşedintelui ANMCS privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, în vigoare de la 31 ianuarie a.c., deci după vizita de evaluare de la Suceava, care a avut loc în luna august a anului trecut, alimentează sau chiar confirmă zvonurile că, după ce comisia a inspectat Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou”, a fost necesară o reaşezare a criteriilor pentru a permite acreditarea unor spitale ”cu pretenţii”, dar care nu se ridică la standardele celui din Suceava. Practic, se pare că ştacheta ridicată foarte sus de unitatea spitalicească din Suceava a impus crearea mai multor categorii de acreditare, pentru cei cu punctaj între 51 şi 90%.

De la două, la şase categorii de acreditare

Dacă în prima metodologie de acreditare, în vigoare la momentul evaluării spitalului din Suceava, existau doar două variante: acreditat/neacreditat, în funcţie de procentul în care îndeplinesc standardele, în noul ordin sunt şase categorii de acreditare.

Categoria I de acreditare, denumită "acreditat", necesită îndeplinirea următoarelor criterii cumulative: să obţină în urma evaluării un punctaj total de conformitate cu standardele ANMCS de cel puţin 90%; să nu existe indicatori punctaţi cu (-10) în procesul de evaluare; să deţină autorizaţie sanitară de funcţionare fără plan de conformare.

Categoria a II-a de acreditare, denumită "acreditat cu recomandări": cumulativ punctaj total de conformitate de cel puţin 70%; mai puţin de 10% din indicatorii punctaţi cu (-10); termenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către spital şi de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 12 luni de la emiterea acestuia.

Categoria a III-a este "acreditat cu rezerve”, categoria a IV-a este "acreditat cu încredere redusă", iar încadrarea spitalelor în categoria a V-a de acreditare se face pentru o perioadă de maximum 6 luni de la primirea raportului de acreditare, pe durata căreia li se eliberează o decizie de prelungire a procesului de acreditare, şi necesită un punctaj total de conformitate de cel puţin 51%, dar şi alte condiţii.

Încadrarea unităţii sanitare cu paturi în categoria a VI-a "neacreditat" se face în cazul în care spitalul se află în oricare dintre următoarele situaţii: punctaj total de conformitate cu standardele ANMCS mai mic de 51%; a obţinut mai mult de 50% din indicatorii punctaţi cu (-10); punctaj mai mic de 51% pentru mai mult de două standarde de acreditare; nu a îndeplinit în proporţie de 100% indicatorii critici privind siguranţa pacientului.

Spitalele din această categorie se pot înscrie într-o nouă procedură de acreditare în următorul ciclu de acreditare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în momentul solicitării înscrierii sau, în acelaşi ciclu de acreditare, la decizia Ministerului Sănătăţii.