Atenție la plata cumpărăturilor

Profesorul universitar dr. Brîndușa Steiciuc a reclamat, sâmbătă, situația neplăcută cu care s-a confruntat la un cunoscut hipermarket, când casierița i-a trecut pe bonul de casă un produs pe care nu l-a cumpărat și i-a încasat în plus aproape 100 de lei. Pentru că i s-a părut prea mare suma pe care o avea de plătit, a verificat bonul și a constatat cu surprindere că un produs pe care nu l-a cumpărat apare trecut pe bon de două ori.

„Am făcut mai multe cumpărături și am mers să le plătesc la casa nr. 24. Mi s-a părut prea mare suma pe care am plătit-o și, pentru prima dată, am verificat bonul, constatând că mi s-a calculat în plus suma de 99 de lei”, a declarat prof. Steiciuc. Ea a spus că i-a atras atenția vânzătoarei, care inițial a sfătuit-o să verifice mai atent cumpărăturile din sacoșe. Atunci a solicitat să discute cu șeful hipermerketului. „Nu mi s-a dat numărul de telefon al directorului, am discutat cu o doamnă director de raion. În urma demersurilor mele am recuperat suma, spunându-mi-se că este o eroare de sistem. Ciudat! Lăsând la o parte nervii și timpul pierdut cu verificările, discuțiile etc., trag acest semnal de alarmă din spirit civic, ca să nu mai pățească și alții ce am pățit eu”, a afirmat Brîndușa Steiciuc.

Explicațiile pe care le-a primit de la reprezentanta conducerii magazinului nu au convins-o, cu atât mai mult cu cât casiera de la casa nr. 24 i-a spus că și vineri s-a întâmplat o asemenea eroare. „Dacă așa a fost, ce măsuri a luat conducerea pentru remediere? De ce astfel de erori sunt întotdeauna în defavoarea cumpărătorului? Solicit managerului de acolo o anchetă internă serioasă și rezultatele să fie făcute publice”, a declarat universitarul sucevean, care a precizat că astăzi va reclama ceea ce s-a întâmplat atât la poliție, cât și la Protecția Consumatorului.

Ieri, am contactat telefonic reprezentanții magazinului, iar managerul de raion Andreea Buruiană a invocat aceeași „eroare de sistem”. „Sunt erori de sistem. Foarte rare, dar se întâmplă. Probabil a fost o setare greșită. IT-istul nostru sâmbăta nu lucrează, așa că am retras produsul respectiv de la raft. Doamna și-a recuperat banii”, a declarat managerul de raion.

Ea a confirmat că inclusiv sâmbătă, după incidentul cu Brândușa Steiciuc, s-a înregistrat o situație similară. Șansa a făcut ca și clienta respectivă să fi verificat bonul de casă înainte de a părăsi magazinul și să sesizeze greșeala.

Întrebată ce se întâmplă în cazul clienților care nu au această deprindere și rămân păgubiți din cauza ”erorilor de sistem”, Andreea Buruiană n-a avut decât un răspuns: „cei care vin își primesc banii înapoi”.