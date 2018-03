Post

Peste 20 de gospodine au participat, ieri, la ediţia de anul acesta a Festivalului Produselor Tradiţionale de Post organizat în comuna Adâncata. Ajuns la ediţia a şasea, festivalul este organizat de comitetul parohial al Bisericii de lemn „Sf. Dumitru”, la iniţiativa Elenei Cucu şi cu sprijinul preotului paroh Mitu Pascal şi al primarului comunei, Viorel Cucu. Și la ediţia de anul acesta, gospodinele din Adâncata, la care s-au adăugat şi cele din cartierul sucevean Burdujeni, au pregătit câteva zeci de feluri de mâncare de post. Și pentru că ieri a fost sărbătoarea Bunei Vestiri şi a fost dezlegare la peşte, gospodinele au venit pregătite şi cu numeroase feluri de mâncare de peşte şi icre. Majoritatea îmbrăcate în costume tradiţionale, gospodinele au oferit pentru degustare sarmale de post, iahnie de fasole, chiftele de ciuperci, vinete, dar şi delicioase prăjituri de post. Fără doar şi poate, cele mai degustate au fost produsele de peşte. Gospodinele au venit cu peşte afumat, icre, peşte făcut la cuptor, dar şi cu mai multe feluri de salate cu peşte marinat. Efortul tuturor celor peste 20 de gospodine care au participat la „Festivalul Produselor Tradiţionale de Post” din Adâncata a fost răsplătit cu diplome şi premii din partea organizatorilor. Înainte de sfinţirea produselor, preotul paroh Mitu Pascal a ţinut să precizeze că îl bucură faptul că acest festival ia amploare de la an la an, deşi la începuturile lui a fost sceptic din acest punct de vedere. „Este un festival organizat la iniţiativa comitetului parohial, în frunte cu doamna Elena Cucu. Dacă ar fi să mă uit un pic în urmă aş spune că la început am fost neîncrezător pentru acest festival, dar văd că el continuă şi am ajuns la a şasea ediţie. De ce am fost neîncrezător? În primul rând pentru că mă gândeam că nu o să participaţi. Dar dacă mă uit din nou în urmă, pot spune că acest festival nu are loc numai într-o zi. Și noi ştim că pe parcursul anului ne adunăm de mai multe ori când nu este praznic, în aceeaşi locaţie, câte două-trei familii şi facem aceste agape frăţeşti ca o manifestare a comuniunii dintre noi. Iar doamna Elena Cucu a spus că este bine să fie şi în post această manifestare, să ne adunăm toţi şi să ne bucurăm acest festival. Pentru că de fapt este un festival de bucurie”, a spus preotul Mitu Pascal.

Prezent alături de participanţii la ediţia de anul acesta a festivalului, primarul Viorel Cucu a apreciat faptul că an de an tot mai multe gospodine din Adâncata şi nu numai ţin să fie prezente la acest eveniment pentru a prezenta cele mai bune mâncăruri de post. „Sunt foarte bucuros pentru că şi de această dată iscusinţa gospodinelor din comuna Adâncata ne aduce în faţa noastră mâncărurile tradiţionale de post. Și nu pot decât să le mulţumesc pentru că an de an creştere numărul gospodinelor care au curaj şi participă la acest festival, care a devenit un loc în care noi ne adunăm cu bucurie”, a spus Viorel Cucu, el ţinând să-l mulţumească preotului Mitu Pascal pentru sprijinul acordat comunităţii.