Din cauza vremii extreme

Având în vedere faptul că frigul extrem și zăpada căzută în ultima perioadă au afectat berzele, care deja au sosit, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava recomandă populației câteva acțiuni/măsuri corecte care pot proteja aceste păsări:

oferirea de hrană adecvată păsărilor care au coborât din cuib - pește, carne crudă tăiată cuburi; hrana le dă energie și pot rezista mai bine la frig;

dacă este înghețată și nu se poate mișca, atunci luați pasărea și adăpostiți-o în grajd, într-o anexă a gospodăriei etc.;

limitați contactul cu barza deoarece este pasăre sălbatică și lovitura de cioc este foarte puternică, vă poate răni, lăsați pasărea singură, să se calmeze;

oferiți apă păsării, continuați hrănirea;

din momentul în care își revine, eliberați pasărea;

nu eliberați pasărea seara, doar dimineața sau la ora prânzului;

dacă pasărea este lovită, are aripa ruptă sau sânge, luați legătura cu un medic veterinar.

"Dacă o barză coboară din cuib, pe stradă, este clar că are nevoie de hrană. Dacă nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor. Dacă ați văzut berze pe câmp, departe de oameni, acelea sunt berze care se odihnesc. De aceea evită oamenii. Sunt păsări care așteaptă îmbunătățirea vremii pentru a continua migrația spre locurile de cuibărit. Barza albă este o pasăre de talie mare și are nevoie de curenții de aer cald pentru a continua migrația. Fără acești curenți ar avea un consum imens de energie în migrație, nu ar putea ajunge să parcurgă distanţe de peste 200 de kilometri zilnic", spun reprezentanții Societății Române de Ornitologie.

În cazul identificării unor specii de păsări migratoare de talie mică, sunt recomandate următoarele măsuri:

puneți pasărea într-o cutie de carton, cu șervețele de hârtie sub ea, la temperatura camerei;

aflați ce specie este – întrebați un biolog;

în funcție de specie, puteți procura hrana ideală pentru ea - viermușii pentru pescuit sunt ideali pentru insectivore, merele pentru sturzi, carnea crudă pentru răpitoare;

puneți-i apă alături.

„Când pasărea se revigorează, trebuie eliberată. Dar nu seara, ci dimineața sau în jurul prânzului. Dacă a fost lovită (are sânge pe cioc, aripă ruptă) - apelați la un medic veterinar”, a precizat noul director al APM Suceava, Gheorghe Aldea.

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava atenționează autoritățile locale și cetățenii cu privire la faptul că, din dorința de a ajuta păsările migratoare în această perioadă friguroasă, le pot face mai mult rău acestora dacă nu sunt luate măsurile adecvate.