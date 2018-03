Cultural

La Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Amfiteatrul E 129, corp E, a avut loc joi, 22 martie, Conferinţa-dezbatere „Pentru un umanism al epocii noastre", susținută de profesorul Nicolae Ulieriu. A fost cea de-a treia conferință din cele 12 care se vor organiza la USV, sub genericul „Umanitate, omenie. Oameni pentru oameni”. Evenimentul a fost organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice, Facultatea de Istorie și Geografie, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Simion” Suceava - Sectorul cultural. Conf. univ. dr. Florin Pintescu, de la Facultatea de Istorie și Geografie Suceava, a spus, la debutul evenimentului, că Nicolae Ulieriu, conferențiarul, „în mod practic nu are nevoie de o prezentare, deoarece până în prezent s-a autoprezentat, s-a justificat în câmpul cultural românesc în calitatea domniei sale de critic de film, în calitatea de corespondent, eseist, om de presă". Moderatorul conferinţei a fost pr. Constantin Ciupu, parohul Bisericii „Sfântul Simion” din Suceava, care a spus, la debutul conferinței, la care au participat tineri, profesori, iubitori de cultură, că acest șir de conferințe, inițiat de Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Simion” Suceava, „are intenția de a stârni idei, de a stârni atitudini". ”Dacă am fost învățați în mod greșit, în ultimii ani, să mergem să votăm și să nu mai așteptăm nimic, domnul profesor Nicolae Ulieriu vine în această seară și propune un alt fel de vot: să votăm pentru un umanism al epocii noastre", a punctat pr. Constantin Ciupu

Nicolae Ulieriu: „Au fost adevăruri, poate parțiale, dar adevăruri"

Conferențiarul Nicolae Ulieriu a ținut să precizeze, înainte de conferința propriu-zisă, că a avut două perioade de notorietate: una în anii 80, când a scris cronică de film la revista "Săptămâna", unde era extrem de polemic și nu vedeafilmul românesc decât dintr-un singur punct de vedere: criteriul valoric, și a doua sa perioadă de notorietate a fost din anii 90 până în august 98, când a fost purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații. „În această calitate, pot să spun că dacă n-am dat pe goarnă anumite lucruri, cum se spune, măcar nu am mințit. Dacă nu puteam să spun, tăceam. Nimic nu a fost minciună sau distorsiune. Au fost adevăruri, poate parțiale, dar adevăruri", a spus Nicolae Ulieriu, care a completat că ceea ce susține în conferința „Pentru un umanism al epocii noastre", „sunt lucruri pe care și el le-a învățat de la alții. „Meritul meu este acela de a vi le transmite cu toată dragostea și cu toată bunăvoința. Nu mă consider autorul conferinței, ci doar autorul a cum spun, a felului în care spun, asta îmi aparține personal", a concluzionat conferențiarul

„Omul nu este în complexa ecuație a predestinării un element pasiv"

În conferinţa-dezbatere „Pentru un umanism al epocii noastre", Nicolae Ulieriu transmite că ”deși omul nu poate ocoli ce-i este predestinat (versul bătrânilor: Ce ți-e rânduit, te-ajunge), omul nu este în complexa ecuație a predestinării un element pasiv, hărăzit unei totale, implacabile supușenii. Dimpotrivă, omul este factor participativ (versul popular Ce ți-e rânduit petreci). Ori nu poți să petreci ceva, mai ales propria soartă, fără să participi. A petrece înseamnă a trăi, a parcurge, a străbate. Această subtilătrăire a ordinii instituite de Creator îl scoate pe om de sub robia fatalității și îi conferă calitatea de partener al celui ce l-a creat".