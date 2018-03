Situaţia la zi

Execuţia lucrărilor pe restul de 15% din şoseaua de centură a Sucevei costă 18,81 de milioane de euro fără TVA, suma estimată după evaluarea lucrărilor executate deja şi care trebuie finalizate fiind dublă faţă de estimarea iniţială. Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a prezentat, ieri, în conferinţă de presă, stadiul demersurilor pentru finalizarea acestui obiectiv de investiţii, proiectat în 2007 şi intrat în execuţie în 2008, un drum naţional cu o bandă pe sensul de mers, în lungime de 12,45 km. Un tronson de circa 5 km a fost finalizat şi dat în folosinţă în martie 2015, celelalte tronsoane, cu lucrări executate în proporţie de 85%, sunt abandonate. Prefectul de Suceava a declarat că „există tot interesul din partea Ministerului Transporturilor în ceea ce priveşte finalizarea acestui obiectiv de investiţii” şi că procedurile pentru atribuirea execuţiei lucrărilor au fost reluate în 2017. „Vreau să subliniez că nu au fost timpi morţi, timpi pierduţi din 2017 în 2018 în ceea ce priveşte acest obiectiv de investiţii. S-au respectat proceduri obligatorii, cu tot ceea ce presupun acestea”, a subliniat prefectul.

Din prezentarea acestor proceduri de către prefect reiese că Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Iaşi, din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a întocmit de două ori greşit documentaţia pentru Agenţia Naţională de Achiziţii Publice (ANAP), ceea ce a avut ca rezultat respingerea acesteia şi solicitarea de completări. La începutul anului, a fost operată şi o modificare legislativă în procedura de achiziţii, astfel încât abia în data de 23 februarie 2018 documentaţia re-refăcută a putut fi publicată pe SEAP. „Astfel, am intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte procedura de achiziţii. Această procedură este condiţionată de un alt demers, care se desfăşoară în paralel, tocmai pentru a câştiga timp preţios. Al doilea demers vizează actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru că, spre deosebire de soluţia tehnică valabilă până în 2017, noua documentaţie, cu noile soluţii oferite, au presupus o suplimentare de sumă, o modificare a indicatorilor tehnico-economici, însemnând în plus încă 47 de milioane. Deci vorbim acum de 89 de milioane de lei, faţă de 42 de milioane de lei, cât era necesar până la schimbarea soluţiei tehnice pentru finalizarea obiectivului varianta de ocolire a Sucevei”, a declarat prefectul de Suceava.

Execuţia se licitează fără indicatori tehnico-economici aprobaţi şi fără alocare bugetară

Ca atare, oferta pentru execuţia lucrărilor este publicată pe SEAP, însă noii indicatori tehnico-economici nu au fost încă aprobaţi de Guvern. „Abia în data de 7 martie 2018 am obţinut avizul favorabil, fără observaţii, din partea consiliului tehnico-economic din cadrul Ministerului Transporturilor, unde această documentaţie a fost înaintată încă de anul trecut. Am depăşit această fază”, a afirmat Adomnicăi. De asemenea, tot în acest timp a fost necesară prelungirea valabilităţii cu încă 1 an a expertizei tehnice pentru lucrările rămase de executat, care expira în 30 martie 2018. Această documentaţie a fost înaintată în data de 14 martie către Ministerul Dezvoltării, unde se va întruni Consiliul Interministerial, care va pregăti proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici. Ca atare, nu există încă alocare bugetară, atâta vreme cât nu este aprobată această sumă necesară, prin hotărâre de guvern. Licitaţia s-ar derula oarecum „în orb”, presupunând că ar exista firme interesate să execute un rest de drum de aproximativ 7 km cu peste 18,8 milioane de euro.

„Din discuţiile pe care le-am purtat zilele trecute la Ministerul Transporturilor şi la CNAIR, a rezultat categoric intenţia de a finaliza o dată pentru totdeauna acest obiectiv de investiţii. Problema este cunoscută nu din declaraţii, nu din întrebări, interpelări ale parlamentarilor, ci din susţinerea făcută, cu bună-credinţă, în sens constructiv şi cu toate documentele necesare pentru finalizarea lucrărilor”, a spus Mirela Adomnicăi.

Firma companiei naţionale de drumuri, gata să preia „din mers” execuţia lucrărilor de peste 18 milioane de euro

În cazul în care constructorii de drumuri nu se vor arăta interesaţi de centura Sucevei, CNAIR are varianta de rezervă, respectiv preluarea, fără licitaţie, a execuţiei lucrărilor, de către propria societate de construcţii, a cărei înfiinţare a fost decisă de către Consiliul de Administraţie al CNAIR în data de 19 martie a.c., şi care ar trebui să fie operaţională în maximum două luni. Tot propria firmă a CNAIR ar trebui să ”preia din mers” lucrările şi în situaţia în care ar începe tradiţionalul, deja, joc al contestaţiilor.

Conform calendarului procedurii de achiziţie, în plină desfăşurare, demarată de DRDP Iaşi, 25 aprilie este data limită pentru depunerea ofertelor, 8 iunie - pentru evaluarea ofertelor, iar în 25 iunie ar trebui să se încheie contractul cu executantul, în condiţiile în care nu sunt formulate contestaţii. „Avem varianta de rezervă în eventualitatea oarecum probabilă de a fi formulate contestaţii care să prelungească perioada de încheiere a acestui contract. Cu siguranţă va fi atacată execuţia în 2018 pentru şoseaua de centură”, a spus cu încredere prefectul de Suceava.

Întrebată dacă a reclamat la CNAIR faptul că specialiştii de la DRDP Iaşi au întocmit de două ori greşit documentaţia, Mirela Adomnicăi a răspuns că „nu este de competenţa prefectului să se plângă de conducerea unor direcţii regionale”.

În ceea ce priveşte legalitatea demarării unei achiziţii fără aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici, ea a spus că „faptul că o instituţie publică a făcut declaraţia şi şi-a asumat-o, de a finaliza varianta ocolitoare a Sucevei, în condiţiile în care procedura de achiziţii tergiversează şi nu mai permite începerea lucrărilor de execuţie în 2018, mie îmi dă garanţia că există temeiul legal şi există bună intenţie pentru a începe execuţia în acest an”.

Kilometrul de drum la şoseaua de centură depăşeşte 7,3 milioane de euro

„Este clară intenţia Ministerului Transporturilor de a crea un cadru legal în vederea unei alocări bugetare. Toată documentaţia este formulată sub rezerva condiţionării de aprobarea prin HG a noilor indicatori tehnico-economici şi de alocarea bugetară. Dacă cele două condiţii nu sunt îndeplinite, duc la anularea procedurii de achiziţie. Dacă aşteptam HG pentru a demara procedura de achiziţie, cu siguranţă ne prindea 2019-2020. Acceptarea demersurilor în paralel denotă clar intenţia de a câştiga timp preţios şi de a începe execuţia în 2018”, a mai spus prefectul Mirela Adomnicăi.

Şoseaua de centură a Sucevei a fost proiectată în 2007 şi a intrat în execuţie în 2008. Valoarea iniţială a proiectului era de 67 de milioane de euro, suportată în întregime de Ministerul Transporturilor. În lei, valoarea investiţiei era de 220 de milioane de lei, rezultată din indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin hotărâre de guvern. Ulterior, începând cu 2008, valoarea a început să crească, la un grad fizic de execuţie de 76% ajungând la 370 de milioane de lei. La 85% grad fizic de execuţie, dacă adăugăm şi suplimentarea de 47 de milioane de lei, ajungem la 417 milioane de lei pentru un drum de 12,42 km, care are pe traseu 16 poduri şi 48 de podeţe. Asta înseamnă peste 90 de milioane de euro, deci 7,3 milioane de euro pe kilometrul de centură cu o bandă pe sens. Costul kilometrului de autostradă, chiar şi în România, se opreşte pe la 3,5 milioane de euro. La suma menţionată se adaugă alte milioane de euro care s-au plătit sau urmează să fie plătite proprietarilor peste ale căror terenuri trece ruta ocolitoare.