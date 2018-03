Îndemn

Șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, Angela Irimia, a făcut un apel la populaţie să-şi obţină din timp documentele de călătorie în afara ţării pentru a evita aglomeraţia la această instituţie pe perioada verii. Angela Irimia a spus că de la începutul acestui an s-a observat o creştere a solicitărilor pentru eliberarea paşapoartelor temporare, cu valabilitate un an, pentru aceasta existând două explicaţii posibile, pe de o parte reducerea taxelor pentru aceste documente, şi în al doilea rând perspectiva majorării la zece ani a termenului de valabilitate pentru paşapoartele electronice. „Proiectul de modificare a Legii 248 este iniţiat de Direcţia Generală de Paşapoarte, care ne-a transmis că cel mai optimist termen pentru aprobarea şi promulgarea legii va fi 1 iunie 2018. Și asta pentru că sunt nişte paşi legaţi de tehnica legislativă care trebuie urmaţi şi deocamdată, din ce cunoaştem a trecut de Senat acest proiect de lege. S-a înţeles greşit de către populaţie că imediat ce premierul a anunţat că în Guvern s-a aprobat acel proiect de modificare a legii vom trece deja la eliberarea paşaportului cu valabilitatea de zece ani”, a explicat şeful Serviciului de Paşapoarte Suceava. Angela Irimia a ţinut să precizeze că paşapoartele cu valabilitatea de zece ani vor putea fi obţinute de persoanele cu vârsta mai mare de 25 de ani. Ea a arătat că pentru minorii cu vârsta de sub 12 ani valabilitatea va rămâne de trei ani, iar pentru persoanele cu vârsta de la 12 la 25 de ani, valabilitatea va rămâne de cinci ani. „Din acest motiv facem un apel la populaţie să ia măsuri din vreme pentru obţinerea documentelor de călătorie astfel încât să nu ne confruntăm cu o aglomeraţie mai mare decât este de obicei în timpul verii, generată de întoarcerea din străinătate a cetăţenilor români. Insistăm asupra măsurilor preventive, depunerea din vreme a documentelor pentru călătoriile programate din perioada vacanţelor pentru a nu ne confrunta în vară cu aglomeraţie”, a subliniat şeful Serviciului de Paşapoarte Suceava.

Programări online pentru depunerea cererilor de eliberare a paşapoartelor

Pe de altă parte, Angela Irimia a precizat că cei care vor să obţină paşapoarte au posibilitatea de a plăti taxele şi în alte locaţii decât ghişeul din incinta Serviciului de Paşapoarte. Astfel, ea a spus că taxele pot fi achitate la sediul Trezoreriei Suceava, la oricare din oficiile poştale din judeţ, prin Internet Banking (cu excepţia paşapoartelor temporare) sau prin virament bancar. Angela Irimie a adăugat că o altă oportunitate o au părinţii copiilor cu vârste între 0 şi 14 ani, în sensul că aceştia pot să depună cererea de eliberare a paşapoartelor cu o fotografie a minorilor, pe fond alb, cu dimensiunile 3,5X4,5 cm. Ea a arătat că astfel nu mai este necesară prezenţa copiilor, ci doar a părinţilor.

Șeful Serviciului de Paşapoarte a recomandat sucevenilor plecaţi în străinătate să depună cererile pentru eliberarea acestor documente la misiunile diplomatice din ţările în care se află. Angela Irimie a mai spus că pentru a degreva de aglomeraţie sediul Serviciului, paşapoartele electronice pot fi transmise la domiciliu, prin intermediul Poştei Române, contra unei taxe de 9,52 de lei.

Angela Irimia a mai declarat că pentru eliberări de paşapoarte există şi posibilitatea de programări online pentru depunerea cererilor, pe platforma www.epasapoarte.ro. Ea a explicat că în prezent la Serviciul de Paşapoarte Suceava este operaţional un ghişeu pentru programările online, dar din această vară urmează ca aceste cereri să fie procesate la încă un ghişeu.