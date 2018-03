Cea de-a X-a ediţie

Studenţi interesaţi să-şi dezvolte o carieră în IT în cadrul uneia dintre cele mai valoroase companii din Suceava, pasionaţi de acest domeniu aflat în proces continuu de creştere şi dezvoltare, au participat la cea de-a X-a ediţie a evenimentului ”Porţi Deschise ASSIST Software”, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV).

Prezenţa a fost numeroasă, studenţii fiind atraşi atât de renumele companiei, cât şi de oportunităţile privind debutul în carieră pe care ASSIST le oferă, de stagiile de practică sau pur şi simplu pentru a interacţiona cu profesionişti din domeniu, pentru a înţelege ce înseamnă activitatea de zi cu zi a unui developer sau a unui tester.

Iar cei care au ales că viziteze standurile ASSIST din corpul E al USV nu au fost dezamăgiţi.

Cei de la ASSIST Software le-au prezentat acestora o serie de proiecte dezvoltate de companie şi i-au invitat pe studenţi să cunoască îndeaproape dispozitive inedite dezvoltate pentru companii cu renume mondial.

Totodată, studenţii au aflat poveştile din spatele proiectelor ce aduc în prim-plan tehnologii de ultimă oră, care este drumul de la o simplă idee, de la un concept creativ, la produsul finit, şi ce înseamnă pentru ASSIST cultura organizaţională.

Potrivit reprezentanţilor ASSIST, la eveniment au fost peste 400 de participanţi, atât cadre universitare, cât şi studenţi din domeniul IT.

„Acest eveniment a crescut tot mai mult de la an la an. Acest lucru se datorează, în mod special, generaţiilor de studenţi tot mai curioase, mai dornice să descopere cât mai multe din domeniul IT, dar cu siguranţă şi sprijinului pe care îl avem din partea USV. Întotdeauna am găsit aici o echipă de oameni foarte devotaţi, oameni care îşi doresc să investească în viitorul tinerilor”, a menţionat Cătălina Micliuc, marketing specialist.

Aceasta a mai menţionat că formatul ediţiei din acest an a „ASSIST Open Doors” implică două acţiuni în paralel: prezentări de proiecte în holul din Corpul E, pe de o parte, şi expuneri în Aulă, de cealaltă parte, unde cei de la ASSIST au oferit studenţilor sfaturi pentru a începe o carieră în IT, cum pot să se alăture echipei ASSIST, care sunt oportunităţile unui internship etc.

ASSIST Software a pregătit şi în acest an o tombolă specială pentru studenţii care participă la eveniment, premiul cel mare - o Consolă SONY PlayStation 4 Slim - fiind câştigat de Costel Moşneguţu, din anul II, specializarea Automatică şi informatică aplicată.

Proiecte dezvoltate de ASSIST

Reprezentanţii ASSIST au adus în faţa studenţilor proiecte atractive, din domenii variate.

Marian Pînzariu lucrează în prezent în cadrul companiei, acesta absolvind Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor în urmă cu patru ani şi jumătate.

La evenimentul de ieri le-a vorbit studenţilor despre un simulator folosit, în prezent, în domeniul militar în vederea instruirii personalului în manevrarea unor echipamente militare.

„Ca să facem o analogie, este ca un joc video, cu interfaţă 3D, aşa cum sunt majoritatea jocurilor moderne, doar că este adaptat pentru simularea unor operaţiuni militare. Este o simulare foarte realistă a echipamentelor militare, a proceselor care se întâmplă în realitate”, a explicat Marian.

Pe de altă parte, colegul său Andrei Bărăscu, tot absolvent al USV, le-a prezentat studenţilor un dispozitiv care se adresează iubitorilor de mişcare şi ai sportului pe două roţi, în mod special.

Practic, unei biciclete clasice îi este ataşat un dispozitiv, iar aceasta poate fi folosită în interiorul locuinţei, pe timp de iarnă sau când vremea este nefavorabilă plimbărilor afară.

”Bicicleta are un smart trainer, un dispozitiv cu mai mulţi senzori (de cadenţă, de putere etc.) cu ajutorul cărora putem vedea date ale efortului nostru (puterea, rotaţii pe minut, distanţa, viteza, caloriile consumate)”, a menţionat Andrei, completând că dispozitivul poate fi cumpărat, preţurile pornind de la 200 de dolari.

Un proiect la fel de atractiv, care a stârnit curiozitatea participanţilor şi care a atras zeci de studenţi, a fost cel prezentat de Cornel Avasiloaei.

”Proiectul este format din câteva controlere. În primul rând, controlerul Vera, care se poate conecta la mai multe tipuri de senzori wireless, care pot fi programaţi să reacţioneze în funcţie de cum are nevoie utilizatorul. Pentru astăzi, am pregătit un ansamblu care foloseşte şi Amazon Echo, prin intermediul căruia putem da comenzi vocale către controlerul Vera - să stingă un bec, să închidă un bec, să schimbăm culoarea becurilor etc.”, a explicat Cornel. Acesta a mai arătat că studenţii USV au fost interesaţi de prezentarea de ieri, „internet of things” fiind un domeniu nou şi foarte provocator al prezentului.

De cealaltă parte, studenţii cu care am vorbit au mărturisit că au apreciat proiectele şi ideile celor de la ASSIST, iar un stagiu de practică realizat în această companie este un bun început într-o carieră în IT.

Un stagiu eficient trebuie să se întindă pe minimum două-trei luni de zile

Gheorghe David, managerul ASSIST, le-a mulţumit celor de la USV pentru colaborare şi sprijinul reciproc de-a lungul timpului.

La rândul său, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, rectorul interimar al USV, a felicitat ASSIST pentru evenimentul de ieri, menţionând: ”Ceea ce am văzut este una dintre cele mai frumoase prezentări şi am văzut multe altele atât în ţară, cât şi în străinătate. ASSIST se ridică la cel mai înalt nivel internaţional nu doar prin activitatea sa, dar şi din punct de vedere al marketingului şi prezentării".

Acesta a mai adus în discuţie nevoia efectuării de stagii de practică serioase de către studenţi, subliniind că „dacă studenţii nu participă în stagii de practică şi dacă acestea nu vor fi făcute cu simţ de răspundere, nivelul lor, la final, nu poate fi comparat cu al unui student din afară”.

”Americanii fac stagii de practică de trei luni de zile în anii II şi III. Dacă în anul II pot spune că nivelul studenţilor noştri este mai ridicat decât cel al studenţilor pe care i-am avut în Statele Unite, din anul III acest avantaj se pierde, şi asta doar din cauza modului în care se face practică”, a mai spus Mihai Dimian.

Prof. univ. dr. ing. Adrian Graur a accentuat ideea lansată de Dimian, adăugând că „este o tristeţe că după dezbateri care în România au demarat în 2005 nu avem nici acum un stagiu de practică serios, care în vestul Europei se întinde pe durata unui semestru. Pentru ca eficienţa stagiului să fie la nivelul scontat trebuie să se întindă pe minimum două-trei luni de zile”.