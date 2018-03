Reacție

Sistarea neașteptată a transportului public în comun din municipiul Suceava, sâmbătă seara, în timpul codului galben de ninsori, dar și de ger, fenomen care a dus la formarea de pojghițe de gheață pe carosabil, a stârnit numeroase reacții negative, în principal din partea celor care au fost puși în situația de a aștepta în zadar în stații autobuzele care nu au mai venit deloc, după ora 20.00.

„M-a deranjat oprirea autobuzelor TPL de sâmbătă seara, cu atât mai mult cu cât, cu puțin timp înainte, am fost prezent la primărie, am organizat permanența, am discutat cu cei de la salubritate cum să intervină...Consider că a fost o măsură exagerată. Am discutat cu șoferii, spun că așa se acționează în Germania, când ninge și e pericol de polei. Din păcate nu suntem în Germania. Cel mai mult a deranjat faptul că nu au anunțat pe nimeni de acea decizie – nici pe mine, nici pe viceprimar etc.

Să admitem că nu se putea circula în vârful Obcinilor, dar în restul orașului nu trebuia întreruptă circulația. Este o anchetă în curs, să vedem ce s-a întâmplat, cine a luat acea decizie, fără să întrebe pe nimeni”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul sucevean a spus că până acum a fost mereu de partea celor de la TPL, pentru că apreciază munca pe care o fac, în condiții grele și pe salarii cu care nu au cum fi mulțumiți, dar de această dată, nu e deloc de acord cu ce s-a întâmplat.

„Când au probleme mă sună și mă găsesc și în gaură de șarpe, la orice oră din zi sau din noapte, puteau și acum să dea un telefon să mă anunțe. Nu știu exact ce a fost acolo, dar a fost o măsură exagerată, care nu s-a mai întâmplat în ultimii 14 ani”, a adăugat Lungu, care nu s-a pronunțat asupra unor eventuale măsuri, la finalizarea anchetei.