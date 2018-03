Împarte fericire!

Data de 20 martie a fost declarată de Adunarea Generală a ONU ca fiind Ziua Internaţională a Fericirii. Elevii Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava au sărbătorit această zi printr-o serie de activităţi desfășurate atât în şcoală, cât şi în comunitate.

Cu ajutorul Consiliului Şcolar al Elevilor, coordonat de prof. Elena Adrobotoaei, a fost realizat şi distribuit în școală materialul informativ intitulat „Vocea elevilor”, care surprinde percepţia copiilor asupra fericirii, atât ca stare interioară, cât şi ca factor de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

De asemenea, în cadrul proiectului „PRO Voluntariat, PRO Educaţie”, coordonat de consilierul şcolar Daniela Apetrei, elevii-voluntari din clasele V-VIII au realizat şi oferit fluturaşi cu mesaje pozitive trecătorilor din cartierul Burdujeni (zona Cuza Vodă II ), aducând zâmbete pe feţele oamenilor şi încercând să promoveze ideea că fericirea poate fi trăită în fiecare zi.

Redăm în cele ce urmează câteva dintre gândurile consemnate de elevi în pliantul realizat: "Nu uita! Nu îţi trebuie lucruri pentru a fi fericit. Fericirea trăieşte în tine, trebuie doar să o hrăneşti, să o îngrijeşti, ca pe o floare, oferind bunătate” (Bogdan Valentin Roznovan, clasa a VIII-a A), "Un om fericit trăieşte prezentul, se bucură de fiecare clipă, nu fuge după himere din viitor" (Diana Săbiuţă, cl. a V-a D), ”Fericirea înseamnă toate clipele minunate pe care le trăim: o masă împreună cu familia, o ieşire alături de prieteni, când vă uitaţi unul la altul şi râdeţi fără un motiv anume. Fericirea e bucurie, e căldură în suflet” (Paula Chiriac, clasa a V-a D), ”Toţi ne dorim să găsim drumul spre fericire, dar pentru a-l afla trebuie să renunţăm la indiferenţă, avem nevoie de hotărâre, efort şi răbdare” (Cristina Anamaria Rotariu, cl. a VI-a A), ”Poţi descoperi fericirea privind adânc în sufletul tău. Nu lăsa ca frigul nestatornic al singurătăţii să pună stăpânire pe inima ta, lasă-ţi sentimentele să danseze, luminate de iubire” (Andreea Răbei, cl. a VII-a E), ”Cea mai simplă cale către fericire este să laşi în urmă ceea ce te face trist. Fericirea e atunci când îţi vezi părinţii zâmbind” (Ioana Ilisei, cl. a VI-a D), ”Fericirea mea este fericirea familiei mele” (Robert Covrig, cl. a V-a D), ”Eu sunt fericit când merg la şcoală, pentru că aici mă simt motivat şi-mi place să iau note mari” (Robert Lazăr, cl. a V-a D), ”Mama este fericirea oricărui copil” (Diana Răduţă, cl. a VI-a D).