Situație „tulbure”

Sute de locuitori ai unui cartier privat de blocuri și case, construit în Burdujeni, nu au pic de apă la robinete, începând de luni.

„Nu ai cum te spăla pe mâini, nici gând de o baie... Avem copii mici, cum putem sta așa, ca în Evul Mediu?”, spun oamenii nemulțumiți, care afirmă că situația de acum s-a mai repetat de câteva ori, inclusiv la finele anului trecut, prin octombrie.

Cartierul de locuințe de pe strada Calistrat Hogaș este construit de un investitor privat, Ruben Silviu Iftime, pe firma Dumisil Impex SRL, pe care există și contractul cu ACET, pentru furnizarea de apă.

Astfel, deși locuințele din cele 15 blocuri construite pe deal, la Burdujeni, sunt cumpărate de aproximativ 150 de familii, acestea nu au nici un contract direct cu furnizorul de servicii de apă și canalizare, toți consumatorii din zonă fiind reprezentați de firma pe care au fost făcute construcțiile.

„Noi plătim direct către cel care a făcut locuințele, e treaba lui să achite mai departe către ACET. Numai că nu avem nici o evidență a banilor care se încasează și se dau mai departe, pentru că nu primim chitanțe”, spun proprietarii de locuințe din cartierul privat, care nu s-au organizat într-o asociație de proprietari, prin care să fie reprezentați în relațiile cu furnizorii de servicii, precum ACET.

De cealaltă parte, dezvoltatorul imobiliar care a construit respectivul cartier de locuințe, format din blocuri și case individuale, spune că problemele cu apa rece sunt cauzate de neseriozitatea unor proprietari de locuințe.

„Ca peste tot, unii proprietari sunt conștiincioși, sunt cu plățile la zi, alții nu au mai achitat nimic de foarte multă vreme. Nu am oprit eu apa, ci ACET-ul, pentru că s-au adunat datorii mari. Am fost ieri și am plătit 15.000 de lei din banii mei la ACET, urmează ca astăzi să mai plătesc 10.000 de lei, din ce am reușit să adun de la oameni, dat tot mai rămâne o datorie, pentru care sper să găsesc înțelegere, să fim păsuiți o perioadă”, a spus Ruben Silviu Iftime, care speră ca în cel mai scurt timp să fie reluată furnizarea apei reci.

Anul trecut, în octombrie, locuitorii aceluiași cartier privat din Burdujeni au stat trei zile fără apă rece, tot din cauza datoriilor uriașe acumulate către ACET, care depășeau jumătate de miliard de lei, în bani vechi.

O posibilă soluție la problemele lor ar fi ca rețeaua de apă și canalizare a cartierului să fie trecută în domeniul public, adică să fie preluată de către ACET, dar pentru asta sunt necesare foarte multe acte, plus că nu se poate decât dacă este de acord proprietarul acesteia. În plus, oamenii s-ar putea organiza într-o asociație de proprietari, care să-i reprezinte în mod legal, atât în relația cu furnizorii de utilități cât și cu autoritățile.

În cursul zilei de marți, un grup de locatari din cartierul de pe strada Calistrat Hogaș au depus la ACET o solicitare de rebranșare, în plus, pe lângă cei 15.000 de lei achitați luni, o nouă tranșă, de 14.500 de lei, fiind achitată prin bancă, în jurul orei 16.00. Numai că, deși a mai rămas de achitat o diferență de numai 1.300 de lei, furnizarea apei reci va fi reluată în cel mai bun caz astăzi, după ce vor ajunge la ACET confirmările de plată și se va lua decizia de rebranșare. În acest timp, locuitorii din zonă vor îndura în continuare calvarul de a nu avea apă la robinete și la toalete.