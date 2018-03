Acțiune dedicată copiilor cu sindrom Down

Iniţiativă

O acțiune intitulată simbolic "Este și ziua noastră", dedicată copiilor cu sindrom Down, va avea loc miercuri, 21 martie, de la ora 17:00, la Clubul lui Bobo din cartierul Obcini. Acţiunea este la a V-a ediție, iar beneficiari vor fi 22 copii cu sindrom Down din municipiul Suceava și din localitățile limitrofe. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava salută această inițiativă, îi felicită pe toți cei implicați și își dorește să fie un partener de nădejde și sprijin pentru comunitate și pentru cei care ocrotesc în sânul familiei un copil special. Alături de organizatorii acestei acțiuni, părinții copiilor cu sindrom Down, s-au alăturat Televiziunea Intermedia Suceava, Asociațiile Seva, Multicare și Kontrast-E Suceava. „Să îi iubim pentru că sunt copiii unor părinți, sunt fratele, sora, nepotul cuiva, sunt luminoși, prietenoși, afectivi, carismatici, fericiți... și vă invităm și pe dumneavoastră să le descoperiți calitățile și aptitudinile! Să privim spre ei, să îi privim așa cum sunt, să îi acceptăm, să îi înțelegem și să îi susținem. Să fim alături de părinții lor, de cei care și-au asumat responsabilitatea de a iubi, ocroti, crește și educa un copil special, fie că este copilul natural, fie că nu. Cu toții sunt oameni frumoși, minunați, sunt luptători. Putem să împrumutăm de la ei ceea ce nouă, multora dintre noi, azi ne lipsește: zâmbetul și bucuria de a trăi simplu, de a privi problemele ca pe o provocare, de a pune ființa umană mai presus de orice lucru material, mai presus de orgolii, de nepăsare, de indiferență”, transmit organizatorii acțiunii „Este și ziua noastră".

Evenimentul va avea loc cu sprijinul și bunăvoința următorilor: firma Trutzi, reprezentată de Raluca și Ciprian Nuțu, Clovnul Bobo, Cofetăria Joly Pan, Auchan Suceava, reprezentată de Lucian Vacariuc, Depozitul "Simfonia florilor", Cornelia și Florin Curic, Tasu Gold, Asociația Nes Designer Cultural și SC Safe Steel, prin Gabriel Ginga și Lucian Sănduleac, Florăria Crystal. Anul acesta, copiii se vor bucura de cadouri, tort, surprize și jocuri, în compania clovnului Bobo.