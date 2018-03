ASSIST Software invită studenții interesați să înceapă o carieră în IT, la cea de-a X-a ediție "Porți Deschise ASSIST Software", miercuri, 21 martie, de la ora 11:00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în Aula din Corpul E. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, fiind dedicat studenților din toți anii de studiu și masterat.

Programul evenimentului

Open Doors ASSISTeste un eveniment complex, menit să le ofere studenților o imagine de ansamblu asupra experienței pe care o pot avea în cadrul companiei ASSIST Software și care le oferă acestora oportunitatea de a aplica pentru un stagiu de practică.

Astfel, miercuri, în intervalul orar 11:00 – 14:00, vor avea loc două acțiuni în paralel. În holul din fața rectoratului din corpul E, va fi amenajată o zonă cu standuri de prezentare, unde studenții vor lua parte la demonstrații practice de modelare 3D și programare de jocuri, vor testa aplicații și dispozitive inedite dezvoltate pentru companii de renume mondial și vor vedea proiecte reale. De asemenea, cei prezenți vor avea parte și de o incursiune în cultura organizațională a companiei, descoperind varietatea de activități pe care le pot practica în timpul liber, alături de colegii din ASSIST Software (club de cliclism, fotbal, competiții). Discuțiile vor avea loc într-o atmosferă informală, iar cei prezenți vor fi întâmpinați cu pizza, răcoritoare și multe alte surprize inedite.

A doua parte a evenimentului constă într-o serie de prezentări ce vor avea loc de la ora 11:00, în Aula din Corpul E. Desfășurată sub sloganul ”Code your dreams!”, ediția de anul acesta va aduce în fața participanților universul fascinant al jocurilor, dar și multe dintre produsele și proiectele inovative dezvoltate la nivel intern, ca urmare a unor pasiuni comune împărtășite de membrii ASSIST pentru jocuri, sănătate, sport, educație etc. Mai mult decât atât, participanții vor avea parte și de o prezentare cu sfaturi utile pentru debutul în IT, dar și alte informații de care au nevoie pentru a-și începe cariera la ASSIST Software.

Tombolă pentru participanți! Marele premiu: 1 x Consolă SONY PlayStation 4 Slim 1 TB

ASSIST Softwarea pregătit și în acest an otombolă specială pentru studenții care participă la eveniment, premiul cel mare fiind oConsolă SONY PlayStation 4 Slim 1 TB Call of Duty WWII Limited Edition + Call of Duty WWII!

Pentru a participa la tombolă, studenții sunt invitați săscaneze codul QR de pe afișulevenimentului sau să se înscrie pe assist.ro/contestși să urmeze pașii de concurs. Înscrierile sunt deschise până în ziua evenimentului. Norocosul câștigător va fi extras pe 21 martie, în cadrul evenimentului Open Doors ASSIST 2018, iar pentru a fi validat este necesar să fie prezent în sală la momentul extragerii.

Stagii de practică și oportunități de angajare pentru studenții USV

Pe parcursul evenimentului Open Doors ASSIST, studenții vor avea ocazia de a aplica pentru un internship în cadrul companiei. În acest sens, vor avea la dispoziție formulare speciale de înscriere pe care le pot găsi la reprezentanții companiei. Evenimentul ”Porți Deschise ASSIST” reprezintă oportunitatea perfectă pentru ca studenții să aplice pentru stagiile de practică oferite de ASSIST, dar și să descopere care sunt așteptările angajatorilor din industrie la momentul actual, pentru a se pregăti din timp.

Majoritatea studenților care aleg să realizeze un stagiu de practică la ASSIST au șanse reale să își dezvolte și să își antreneze anumite abilități și calități ce le vor fi necesare în momentul în care vor începe cariera profesională, ceea ce le va oferi o adaptare mai ușoară la provocările specifice domeniului IT.

ASSIST Software este una din principalele firme de pe piața suceveană care investește constant în viitorul profesional al studenților, încă din timpul facultății oferind numeroase stagii de practică pe perioada cărora studenții au șansa de a aplica în proiecte reale cunoștințele dobândite la cursuri.

Fii la curent cu evoluția evenimentului: https://www.facebook.com/events/661635864187272/