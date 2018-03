În sprijinul viitorilor profesionişti

Pentru al treilea an, zeci de tineri studenţi din domeniul silviculturii au beneficiat de o oportunitate deosebită – accesarea unor burse în valoare totală de 8.000 de lei, acordate în 10 tranşe lunare, pe durata întregului an universitar.

Beneficiarii acestora au fost selectaţi în urma unor probe teoretice şi practice, pe principiul „cei mai buni dintre cei mai buni”, concurenţa fiind destul de mare, pe măsura beneficiilor.

Proiectele bursierilor, discutate cu specialişti şi experţi în domeniul silviculturii

O parte dintre beneficiari, masteranzii, au fost prezenţi sâmbătă, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în sala Dimitrie Leonida, din corpul D, în cadrul unui atelier de lucru în care au fost discutate proiectele a şase dintre cei 24 de beneficiari ai Burselor Schweighofer.

Alături de ei s-au aflat elevi şi profesori ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, specialişti din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi reprezentanţi ai Holzindustrie Schweighofer.

Temele proiectelor au fost:

Studiu comparativ privind evoluţia preţurilor lemnului de răşinoase în România şi în ţările UE.

Studiu privind evoluţia sistemelor de certificare forestieră din România.

Timp de trei ore, bursierii Alin Andrei Dănilă, Alexandru Mihai Corjin de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Mihai Adrian Bratu şi Nicolae Dogaru – de la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Steluţa Maria Sângeorzan şi Anamaria Iuga, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, au susţinut lucrările proprii, beneficiind de criticile constructive şi aprecierile profesorilor şi specialiştilor invitaţi la discuţii, primind sugestii valoroase pentru dezvoltarea ulterioară a proiectelor lor, fiind încurajată munca în echipă, pentru acoperirea unor arii mai largi de cercetare.

România, cel mai mare importator de masă lemnoasă şi creşterea explozivă a preţului lemnului

Discuţiile s-au dovedit a fi foarte interesante, fiind analizată transformarea României, din exportator de masă lemnoasă în cel mai mare importator din zonă, datorită unităţilor moderne de procesare a lemnului, precum Schweighofer, care prelucrează doar 7% din volumul total recoltat în România, cea mai mare parte a producţiei fiind asigurată din importuri şi achiziţii intracomunitare.

Explozia preţului masei lemnoase, precum şi cauzele acestor creşteri nefireşti, care au făcut să avem cel mai scump lemn din Europa, fiind mai ieftin să aduci lemn din Polonia sau chiar cu vaporul, din Venezuela, au fost de asemeni intens dezbătute.

Schweighofer, partener de încredere al instituţiilor de învăţământ

„Ne bucurăm pentru studenţii noştri, pentru că au posibilitatea de a fi finanţaţi, pentru a desfăşura studii şi cercetări în domeniul silvic. Cred că este o bună oportunitate pentru ei să cunoască şi studenţi din alte centre universitare, seminarul acesta aducând la un loc atât studenţi ai Facultăţii de Silvicultură Suceava cât şi de la Cea din Braşov, precum şi de la Universitatea din Cluj. E o bună oportunitate să se cunoască, să schimbe păreri, să-şi sporească experienţa în domeniu”, a spus Ciprian Palaghianu, prodecanul Facultăţii de Silvicultură Suceava.

Prin acest generos program de burse dar şi prin donaţiile făcute pentru dotarea laboratoarelor de cercetare, compania Holzindustrie Schweighofer s-a dovedit a fi un partener de încredere al instituţiilor de învăţământ, contribuind la formarea viitorilor specialişti din industria lemnului.

„Pentru mine a fost o oportunitate foarte mare, atât pe plan financiar cât şi profesional, pentru că am intrat în contact cu colegi de la alte universităţi, dar şi cu personal de specialitate din domeniu”, consideră Alin Andrei Dănilă, masterand în anul I la USV – Facultatea de Silvicultură.

Numai în anul universitar 2017 – 2018, 24 de studenţi cu rezultate remarcabile beneficiază de burse cu o valoare totală de 8.000 de lei fiecare, acordate în 10 tranşe, pe durata întregului an universitar.

„Programul de burse acordate studenţilor merituoşi de la facultăţile de silvicultură din ţară este parte a programului de responsabilitate socială al companiei noastre, prin care încurajăm studenţii să lucreze împreună, să-şi dezvolte spiritul critic, astfel încât să existe reacţii la lucrările celorlalţi, să aibă o perspectivă mult mai largă asupra a ceea ce înseamnă sectorul forestier din România. Fiecare dintre bursieri este la început de drum, s-au documentat cum au putut, sub îndrumarea profesorilor specialişti. Un mare avantaj a constat în faptul că am avut alături de noi specialişti externi, care şi-au adus contribuţia la subiectele dezbătute, care sunt de actualitate. De exemplu, a fost discutat preţul lemnului, care, în România, a ajuns să fie printre cele mai mari din toată Europa. Poate părea paradoxal, dar este foarte real. Piaţa se reglează, marii consumatori de materie primă au ajuns să importe volume semnificative din alte ţări. Inclusiv compania noastră, din volumul total prelucrat, peste jumătate îl importă. Aducem lemn din afară, îl prelucrăm în România, cu forţă de muncă locală, adăugând valoare produselor pe care le facem. În plus, pe lângă locurile de muncă create, se generează taxe şi impozite, atât la nivel local cât şi central”, a precizat Vasile Varvaroi, coordonatorul programului de Burse Schweighofer.

În cadrul programului de burse, studenţii realizează proiecte pe teme actuale, de interes, din domeniul silvic şi al industrializării lemnului, precum: circulaţia materialelor lemnoase, evoluţia sistemelor de certificare în România, evoluţia preţului lemnului în România şi UE, tehnologii moderne de măsurare şi determinare a volumului buştenilor, precum şi diverse studii aplicate pe produse moderne din lemn (MDF, HDF, OSB, PAL, panel).

„Programul Burselor Schweighofer a început la Braşov, apoi s-a extins an de an, la Suceava, iar acum şi la Cluj. Pe lângă bursele care se acordă lunar, câte 800 de lei, pe perioada întregului an universitar, studenţii au o mare oportunitate, de a intra în contact cu specialiştii din fabricile noastre, de a participa efectiv la procesele de producţie din fabrici. Pot veni să urmărească cum se petrece procesul industrial într-o fabrică modernă. Selecţia s-a făcut dintr-un număr mare de aplicanţi, cei mai buni fiind selectaţi în urma unor testări riguroase. Anul acesta au fost în jur de 120 de aplicanţi, din care, în urma unui concurs organizat de fiecare facultate în parte, au fost selectaţi 24, cei mai merituoşi”, a adăugat coordonatorul programului de Burse Schweighofer.

Nu în ultimul rând, studenţii şi invitaţii au avut ocazia să viziteze Laboratorul de Biometrie Forestieră de la USV - unul dintre cele mai performante laboratoare din Europa, care beneficiază de aparatură ultra-modernă datorită accesării de fonduri de cercetare prin proiecte naţionale şi internaţionale, dar şi prin sponsorizări oferite cu generozitate de compania Holzindustrie Schweighofer.

Sub îndrumarea dr. ing. Cătălin Roibu, şeful Laboratorului de Biometrie Forestieră, oaspeţii au văzut cum funcţionează echipamentele folosite pentru studii aprofundate în domeniul dendrologiei, inventarierilor forestiere, anatomia lemnului, precum şi în cercetarea calităţii lemnului, tomograful pentru arbori fiind unul dintre achiziţiile sponsorizate de Schweighofer.

Certificarea pădurilor şi a companiilor – beneficii şi pericole

Certificarea pădurilor, în sistemul FSC sau PEFC, a fost un alt subiect intens dezbătut, beneficiile introducerii acestor sisteme fiind evidente pentru toată lumea, dar, pe de altă parte, fiind privite cu îngrijorare modificările care se doresc a fi aduse, prin împingerea la extreme a limitărilor, ceea ce le-ar face total neaplicabile, riscul fiind ca proprietarii de pădure şi chiar companiile să renunţe la ele, câtă vreme costurile implementării lor sunt cu mult mai mari decât posibilele beneficii.

„Pădurea este una din resursele naturale ale României, care este regenerabilă. Pentru a asigura continuitatea pădurii, este nevoie să aplicăm o dezvoltare durabilă şi sustenabilă a acesteia. Unul dintre modurile prin care ne putem asigura de acest lucru este prin certificare – adică prin aplicarea voluntară de către proprietarii de pădure a unor scheme care garantează o gestionare mult mai riguroasă a fondului forestier. Compania noastră a încurajat aplicarea acestor mecanisme de certificare chiar de la apariţia acestora, oferind suportul tehnic firmelor care doresc să se certifice, oferind un preţ mai mare pentru lemnul certificat. În acest mod încurajăm pe cei care lucrează în pădurile din România să aplice cele mai înalte standarde”, a menţionat Vasile Varvaroi, director achiziţii în cadrul Holzindustrie Schweighofer.

Certificarea pădurilor este o activitate voluntară, care implică numeroase costuri şi eforturi pentru conformare la standardele impuse, oferind în schimb şi anumite beneficii, dar, în acelaşi timp, este important de ştiut faptul că proprietarii de pădure sau agenţii economici care nu se înscriu în astfel de programe de certificare îşi desfăşoară activitatea legal, doar că la alte standarde de calitate.