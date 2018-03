După ani de aşteptări

O lucrare de investiţii aşteptată de mai multă vreme de locuitorii unui cartier nou de case de la marginea Sucevei – asfaltarea străzii Traian Ţăranu, va fi realizată anul acesta de municipalitatea suceveană.

„Am promis că facem strada Traian Ţăranu şi o facem, dar văd fel de fel de reacţii, că nu se face, că de ce nu am făcut-o. Adevărat că am preluat în administrarea primăriei acea stradă, dar reţeaua de apă şi canalizare de acolo a fost făcută după ureche, sunt nişte pierderi fenomenale acolo, de 300%. Am insistat, le-am băgat-o pe gât celor de la ACET, este necesară schimbarea conductei de apă. Este deja licitată lucrarea, din data de 12 martie, s-au depus trei oferte – Conbucovina, Euroest Grup SRL din comuna Şcheia şi o asociere de firme din Iaşi. Ne dorim ca în mai, cel târziu iunie, să fie finalizată lucrarea, să putem trece apoi la asfaltarea străzii”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Valoarea proiectului de înlocuire a conductei de apă, pe o lungime de 839 de metri, este de 617.934 de lei, din care construcţie şi montaj 547.445 de lei. Termenul de finalizare este de două luni de la data semnării ordinului de începere a lucrărilor.

Strada Traian Ţăranu era programată să fie asfaltată anul trecut, dar când a fost prinsă pe lista de investiţii nu erau cunoscute „surprizele” din subteran – reţeaua de apă, privată, cu pierderi semnificative. Tocmai de aceea, după preluarea reţelei de către ACET, s-a luat decizia de înlocuire a conductei, pentru a nu fi perpetuate imensele pierderi de apă.

Proiectul de asfaltare a străzii Traian Ţăranu cuprinde o porţiune de aproximativ un km, adică doar ce se află pe teritoriul administrativ al municipiului Suceava.