First Tech Challenge

14 elevi ai Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava luptă în cea mai mare competiţie de robotică şi tehnologie din România, First Tech Challenge, un proiect unic, care aduce la start peste 1.000 de liceeni din întreaga ţară. Aceştia vor încerca să demonstreze că au proiectat şi construit un robot complex, capabil să îndeplinească mai multe misiuni.

Etapa naţională a competiţiei va avea loc în perioada 23 - 25 martie, la Bucureşti, cele mai bune proiecte urmând să reprezinte România la Campionatul Mondial de Robotică din SUA, Detroit.

Cei 14 adolescenţi suceveni au început construcţia dispozitivului în luna decembrie a anului trecut. Au proiectat şi construit un robot, apoi au dezasamblat totul pentru a o lua de la capăt, însă nici unul dintre ei nu şi-a pierdut nimic din entuziasmul care-i ghidează, din pasiunea pentru tehnologie şi robotică, cunoaştere şi inventică.

”În România este a doua ediţie, iar numărul echipelor înscrise este de 90, faţă de anul trecut, când au fost 54 de echipe. Competiţia nu a presupus faze eliminatorii, au fost doar patru etape regionale, însă amicale, la Cluj, Timişoara, Iaşi, Bucureşti”, a menţionat Dragoş Sălăgean, membru în echipa Circuit Dealerz.

Dragoş este, alături de Matei Barbă, membru cu experienţă din echipă, cei doi participând şi anul trecut în concurs, ajungând până la faza internaţională din St. Louis, Statele Unite ale Americii.

Din componenţa echipei mai fac parte:Emanuel Munteanu, Andrei Blidu, Albert Tănase, Cătălin Stanciu, Victor Macovei (toţi din clasa a X-a, de la mate - info engleză), Cristian Păduraru, Georgel Hlosciuc (clasa a X-a, mate-info intensiv), Vlad Andrei Cojocariu, Teodor Moroşan, Șerban Martin (clasa a X-a, mate-info), Adriano Jucan (clasa a XI-a, mate - info) şi Andrei Moldovan (clasa a XI-a, ştiinţe ale naturii).

„De pe internet am învăţat majoritatea lucrurilor, ne-am uitat foarte mult la tutoriale”

Construcţia unui robot care să asculte de comenzile elevilor şi să ducă la capăt cu bine misiuni diverse nu a fost lipsită de episoade cu mari bătăi de cap pentru adolescenţi. Însă cel mai greu moment a fost, fără discuţie, acela când şi-au dau seama că robotul pe care-l construiseră iniţial nu era suficient de performant şi au hotărât să-l dezasambleze şi să pornească din nou de la zero.

„Au fost momente şi de cumpănă, probleme cu roţile, lucruri despre care credeam că vor funcţiona şi apoi au crăpat. Am fost puţin demoralizaţi când a trebuit să o luăm de la început, să refacem integral robotul”, a povestit Vlad Andrei Cojocariu.

La rândul său, Matei Barbă a menţionat că pentru a face faţă unei astfel de provocări, membrii echipei au nevoie de cunoştinţe de mecanică, programare, informatică, matematică, fizică, cunoştinţe pentru crearea unui caiet tehnic etc., iar cele mai multe dintre acestea nu se învaţă la şcoală.

„Aproape nimic din ce folosim nu e în programa şcolară. De pe internet am învăţat majoritatea lucrurilor, ne-am uitat foarte mult la tutoriale. Dacă nu ştiam să facem ceva, pur şi simplu căutam pe internet cum se face acel lucru”, a completat Dragoş Sălăgean.

Elevii sunt de părere că ar fi mult mai interesant şi util ca la şcoală să înveţe lucruri pe măsură ce lucrează la un proiect, în acest caz un robot, decât să înveţe doar chestiuni teoretice. Aceştia mai spun că ar fi oportun ca în şcoli să fie introduse ore de robotică, pentru început măcar opţionale, întrucât lumea se dezvoltă în direcţia tehnologiei, iar cunoştinţele din acest domeniu vor deveni o necesitate.

Echipa este coordonată de prof. Anca Greculeac, director adjunct al colegiului, elevii primind sprijin şi din partea universitarului Remus Prodan, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”.

Patru roboţi intră în ring, unde au de îndeplinit mai multe misiuni

La faza naţională, roboţii echipelor vor intra într-o arenă de 16 metri pătraţi, într-o întrecere cu roboţii aparţinând altor echipe. Aleatoriu, vor fi alcătuite echipe de câte doi roboţi, în ring urmând să se confrunte câte două echipe simultan (patru roboţi).

„Roboţii vor avea de îndeplinit mai multe misiuni. În centrul arenei vor fi puse mai multe cuburi, iar robotul trebuie să le ia de acolo şi să le plaseze într-un fel de dulap aflat în ring. Cine culege cele mai multe cuburi şi le plasează corect primeşte cele mai multe puncte. O altă sarcină constă în ridicarea unei statuete galbene cu un braţ lung al robotului şi plasarea ei în afara arenei. Mai sunt două bile, una roşie şi una albastră, iar robotul trebuie să lovească bila a cărei culoare nu corespunde echipei sale”, a explicat echipa.

Tinerii au mai menţionat că sarcinile nu sunt extraordinar de dificile, însă acestea trebuie îndeplinite contratimp, având la dispoziţie doar câteva minute pentru a putea finaliza toate cerinţele.

Au improvizat jumătate dintr-o arenă într-o cameră de cămin a Colegiului „Petru Rareş”, cameră unde şi-au stabilit cartierul general pentru a realiza proiectul.

De dimineaţă până seara târziu, în cei câţiva metri pătraţi, permanent cineva lucrează la dispozitive, legături, mecanisme, componente, pentru a putea răspunde cu brio cerinţelor concursului.

Elevii caută sponsori

Construcţia unui astfel de robot presupune costuri foarte mari, iar din lipsă de fonduri, echipa suceveană a fost nevoită să facă mai multe compromisuri în ceea ce priveşte componentele.

Elevii au făcut un apel în rândul potenţialilor sponsori de a sprijini proiectul şi participarea lor în competiţie.

„Faţă de alte echipe, fondurile noastre sunt mult mai limitate. Am făcut ceva improvizaţii din cauza lipsei banilor. Imprimanta 3D s-a stricat şi ne-ar trebui una nouă, plus un dispozitiv cu care să putem tăia metale dure - CNC, plus multe altele. Orice sprijin este bine-venit pentru noi, este important”, au transmis liceenii.

Pentru sponsorizări, aceştia pot fi contactaţi la 074793182 sau circuit.dealerz@yahoo.com.

Nu în ultimul rând, elevii vor să mulţumească companiei ASSIST pentru sprijinul oferit în realizarea proiectului.