Deplorabil

Staţia de la Bancă din municipiul Suceava le oferă surprize neplăcute călătorilor, dar şi celor care tranzitează zona. Practic, o bună parte a scărilor care urcă din staţie spre frizerie sunt distruse într-o proporţie importantă, iar fiecare pas greşit poate însemna nu doar o mână sau un picior rupt, ci poate chiar şi un nedorit deces.

Iar incidentele nu au întârziat să apară. În urmă cu circa două săptămâni, o femeie ceva mai în vârstă a căzut şi doar norocul a făcut să scape fără vreo leziune.

„Eram la serviciu şi am văzut-o pe geam cum cade pe scări. M-am speriat foarte tare şi am ieşit repede să văd despre ce este vorba. Era jos şi am ajutat-o să se ridice. Mi-a spus că a avut noroc de faptul că era gros îmbrăcată şi avea şi căciulă pe cap, altfel nu ştiu ce s-ar fi întâmplat”, a povestit un martor al acestui eveniment.

Mai mult, oamenii care lucrează în acea zonă, la frizerie, coafor sau magazin de naturiste cred că şi pentru cei care cunosc locul scările prezintă un pericol ridicat, mai ales pe timp de noapte.

„Faptul că aici este staţia de autobuz îi determină pe o parte din oameni să se grăbească, mai ales când mijloacele de transport sunt în staţie. Iar de aici până la un accident nu mai este decât un mic pas. E timpul ca aceste scări să fie refăcute sau măcar să existe vreo atenţionare despre pericolele pe care le prezintă acestea”, au mai arătat sucevenii care lucrează în apropierea staţiei de la Bancă.