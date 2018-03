Tranşee în asfalt

Circulaţia pe podul amplasat peste pârâul Şcheia, care leagă cartierul Iţcani al municipiului Suceava de comuna Şcheia, a devenit un coşmar pentru şoferii care sunt nevoiţi să-l folosească. Podul deserveşte de ani buni drumul comunal 74, drum folosit mult timp ca centură a municipiului Suceava şi ajuns în această primăvară într-o stare jalnică. Unii cetăţeni revoltaţi au montat o pancartă la capătul podului, prin al cărei mesaj reclamă faptul că ultimele reparaţii făcute podului au fost de mântuială.

Pancarta îi atenţionează pe şoferi, în locul semnelor de circulaţie care lipsesc

O pancartă apărută în timpul zilei de joi şi montată pe balustradă, la capătul podului, le transmite şoferilor care tranzitează zona de coşmar la volanul autovehiculelor că aşa arată un pod reabilitat în totalitate în urmă cu puţin timp. Mesajul inscripţionat, ”Aşa repară escrocii în România. Trezeşte-te!”, i-a făcut pe cei care treceau ieri după-amiază cu maşinile prin zonă să-şi reamintească faptul că reparaţiile la acest pod nu au fost făcute în urmă cu mult timp, însă calea de rulare a acestuia arată astăzi ca după bombardamente.

Cei cu care am reuşit să stăm de vorbă erau cu toţii revoltaţi de starea jalnică a podului. ”Foarte prost, foarte prost. E refăcut, eu ştiu, de un an de zile, nu ştiu dacă are un an. Oricum e foarte rău, se strică imediat…”, a declarat un şofer, iar un altul a adăugat:”Domnule, e groaznic. Gropi, mai ceva ca în evul mediu.” Unul dintre cei care treceau ieri podul, încercând cu greu să evite gropile adânci din asfalt, ne-a spus revoltat: ”De anul trecut e făcut podul ăsta, deci un an are. Îl vedeţi în ce hal e făcut, cum se lucrează aici. E vinovat cine dă avizul, primăria, pentru că orice lucru se verifică. Facem o grămadă de timp pe aici, dar aşa e în tot oraşul, nimic nu se face”.

Podul se află în garanţie şi va fi din nou reabilitat primăvara asta, cel mai probabil prin închiderea drumului pentru o lună

În încercarea de a-i informa pe cei interesaţi de soarta podului pe care circulă zilnic, am cerut câteva informaţii de la conducerea Primăriei Şcheia, sub jurisdicţia căreia se află drumul comunal 74 şi podul de peste pârâul Şcheia. Am aflat astfel că podul cu pricina a fost refăcut în urmă cu doi ani de zile, când au fost refăcute izolaţia şi covorul asfaltic. Banii de care a beneficiat atunci Primăria Şcheia au venit din fondurile primite în urma inundaţiilor, când podul a fost foarte afectat în zona pilelor.

Primarul comunei Şcheia, Vasile Andriciuc, ne-a declarat: ”În urma reparaţiilor făcute atunci, podul se află încă în perioada de garanţie. În timpul iernii, zona în care este amplasat podul este afectată de curenţi foarte reci, care au afectat în aceşti ani izolaţia podului. Acest lucru a făcut ca îngheţurile repetate să afecteze covorul asfaltic, care a cedat în mare parte. În momentul în care temperaturile vor creşte peste +6 grade, vom începe lucrările la pod. Am consultat specialişti proiectanţi de la Iaşi, care au constatat în primul rând vechimea podului, din 1960, şi faptul că trebuie găsite soluţii tehnice noi de scurgere a apelor pluviale şi de izolare corespunzătoare a podului. În momentul în care vremea ne va permite, vom începe lucrările de reparaţii, chiar dacă va fi necesară închiderea circulaţiei timp de o lună pe acest pod.”

Adresele către constructori au fost deja făcute şi existenţa noii centuri a oraşului între Pătrăuţi şi Şcheia va ajuta la derularea unei circulaţii fluente în perioada reparaţiilor la pod.