Societatea Dorna Medical a inaugurat, ieri, la Rădăuţi, în incinta Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, un centru de imagistică medicală de înaltă performanţă dotat cu un echipament ultramodern de Rezonanţă Magnetică (RMN). Echipamentul de Rezonanţă Magnetică achiziţionat de Dorna Medical pentru locaţia din Rădăuţi este unul din cele mai noi aparate de 1,5 Tesla. Inovaţia acestor echipamente, pe lângă tehnologia de achiziţie paralelă pe toate direcţiile, o reprezintă faptul că nu este necesară repoziţionarea pacientului, se optimizează fluxul de lucru, prevenind astfel eventualele erori de operare, scăzând şi timpul de examinare.

Vârf în ceea ce priveşte investigaţiile paraclinice, de imagistică de înaltă performanţă

La festivitatea prilejuită de inaugurare, proprietarul Dorna Medical, Roman Boca, a declarat: „Astăzi pentru rădăuţeni şi pentru cei din zonă este o zi istorică în medicina locală. De ce? Pentru că Dorna Medical a instalat în incinta spitalului rădăuţean un aparat de rezonanţă magnetică. Este vârful în ceea ce priveşte investigaţiile paraclinice, de imagistică de înaltă performanţă, ajutând astfel toţi medicii care au nevoie să-şi investigheze pacienţii pentru stabilirea unui diagnostic corect, şi pentru stabilirea unui tratament corect. Pentru spital achiziţia unui astfel de aparat ar fi fost un efort foarte mare, la licitaţia la care am participat pentru închirierea unui spaţiu am câştigat noi, cei de la Dorna Medical, şi am avut un termen pentru a instala acest aparat. Nu este uşor, este o investiţie de peste un milion de euro, ne-am încadrat în termenele stabilite, şi de luni va funcţiona în totalitate pentru pacienţi. Primii 15 pacienţi vor beneficia de servicii gratuite, apoi vom intra în contractele pe care le avem, inclusiv cu Casa de Asigurări Suceava. Societatea noastre are trei RMN-uri în momentul de faţă, urmează şi alte investiţii, să vedem poate vom merge pe Bucureşti, pe Cluj, pe Iaşi, societatea trebuie să se dezvolte. Prin deschiderea acestui centru de imagistică am creat 7-8 locuri de muncă în Rădăuţi şi cu siguranţă vor mai fi şi alte localităţi, pentru că Dorna Medical, ca să funcţioneze, trebuie să pregătească oameni, să angajeze oameni, pentru a respecta standardele de calitate pe care ni le-am impus”.

La rândul său, managerul spitalului rădăuţean, Traian Andronachi, a precizat: „Pot spune că s-a îndeplinit un vis pentru bazinul demografic deservit de Spitalul Municipal Rădăuţi. După finalizarea procedurii de licitaţie firma Dorna Medical a fost declarată câştigătoarea acestei licitaţii şi, ca urmare a îndeplinirii clauzelor contractuale, astăzi a avut loc deschiderea, poate, a celui mai performant centru de imagistică în rezonanţă magnetică din întreaga Moldovă. Aparatul care va funcţiona în cadrul spitalului rădăuţean este unul dintre cele mai performante aparate de acest fel din România”.

La festivitate au participat primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tatar, viceprimarul Bogdan Loghin, preşedintele-director general al Casei de Asigurări Suceava, Cristi Bleorţu, directorul DSP Suceava, Cătălina Zorescu, medici, consilieri locali.