De la primele semne de primăvară

Conducerea municipalităţii sucevene a dat startul campaniei „Toţi pentru curăţenia oraşului” începând de luni, 12 martie, adică de la primele semne de primăvară.

În prima fază, săptămâna aceasta se lucrează la salubrizarea arterelor principale.

„Avem echipe care lucrează inclusiv astăzi (n.r. miercuri), pe ploaie, la curăţarea rigolelor. Avem două echipe, una acţionează pe bulevardul Sofia Vicoveanca, strada Ion Irimescu, 1 Decembrie, Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu, Calea Unirii, până la intersecţia cu strada Traian Vuia. Urmează apoi străzile Brădetului, Cetăţii, Parcului, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Mărăşeşti, George Enescu, Calea Obcinilor, Bulevardul Vasile Grecu. A doua echipă acţionează în zona Calea Unirii, Calea Burdujeni, zona Iţcani, pe Serpentine, strada Nicolae Labiş şi strada Traian Vuia. Ne dorim să facem curat pe străzi, să le măturăm, spălăm, urmând ca în etapa a II-a să intrăm printre blocuri, unde vom acţiona împreună cu asociaţiile de proprietari”, a explicat primarul Sucevei, Ion Lungu.

În perioada 19 – 23 martie o echipă va acţiona în cartierul Obcini şi în George Enescu, a doua în Burdujeni, iar în perioada 26 – 30 martie sunt programate tot două echipe, un în zona centrală şi alta în Iţcani şi Zamca.

Lungu: „Mergem să măturăm împreună. Cizmele le mai am, cu mătura stau bine!”

Pentru al 14-lea an consecutiv, şeful municipalităţii sucevene se va implica personal în campania de curăţenie de primăvară, lucrând cot la cot cu cei din echipele de salubrizare, pentru a da un exemplu şi altor cetăţeni.

„Ca să răspund unei provocări de pe Facebook, miercuri, 28 martie, mergem să măturăm împreună pe strada Alexandru cel Bun. Cizmele le mai am, cu mătura stau bine!”, a spus Ion Lungu, care i-a asigurat pe suceveni că va participa şi în acest an la programul de curăţenie.

„Înţeleg că lumea nu mai are răbdare, văd fel de fel de reacţii online, în presă, au şi dreptate, până la un punct. Dar, la fel ca în fiecare an, avem un program de curăţenie bine stabilit, pe care îl punem în aplicare de cum s-a topit zăpada. Să nu uităm să săptămâna trecută erau încă vreo minus 10 grade ziua...De cum s-a topit zăpada am început să facem curăţenie. Oamenii să aibă puţintică răbdare, îi asigur că vom face curăţenie, cum am făcut în toţi anii”, a adăugat edilul sucevean.

Programul de curăţenie de primăvară este limitat la timp, mai ales că anul acesta sărbătorile de Paşti au loc mai devreme, peste doar trei săptămâni.

„Sper să ne încadrăm în program, încât să terminăm curăţenia de primăvară în oraş, mai ales că în ultima săptămână, adică perioada 2-6 aprilie 2018, vom face curăţenie în zona şcolilor şi a unităţilor de cult”, a mai spus edilul sucevean, care a menţionat că prognoza meteo anunţă şi o răbufnire a iernii, ceea ce ar necesita din nou împrăştierea de material antiderapant pe străzi, precum şi sistarea lucrărilor de curăţenie, care sunt făcute cu aceleaşi echipe care se ocupă şi de deszăpezire.