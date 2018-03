Fundația FARA

Zeci de copii cu nevoie speciale beneficiază de kinetoterapie gratuită la Centrul de recuperare „Emanuel” din municipiul Suceava, centru înfiinţat de Fundaţia FARA. Centrul are o capacitate de 80 de locuri, iar o echipă multidisciplinară îi ajută pe cei mici să îşi atingă maximum de potențial. Din echipă fac parte patru psihologi, un logoped, trei kinetoterapeuți, un asistent social, două persoane de îngrijire şi un manager de proiect. Veronica Lăcureanu, specialist comunicare - Fundaţia FARA, a explicat că de peste zece ani, Fundația FARA are printre proiectele sale şi centre de recuperare pentru copii cu nevoi speciale. „Am deschis primul centru pentru a putea oferi cele mai bune servicii unui copil cu grave dizabilități care a intrat în grija noastră. De atunci, am îmbunătățit mereu serviciile şi am extins profilul problemelor pe care le adresăm. Mulți dintre copiii care ne-au trecut pragul nu erau creditați cu nici o şansă la recuperare, acum, peste ani, o parte dintre ei sunt elevi în şcoli de masă”. Tot ea a completat că în toamna acestui an, Fundația FARA va deschide un al treilea centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale, în Popeşti Leordeni, județul Ilfov, unde 40 de copii cu nevoi speciale vor primi, gratuit, servicii de cea mai înaltă calitate pentru a-şi depăşi condiția.

”Copiii cu nevoi speciale sunt aproape invizibili în societatea noastră"

Kinetoterapeutul Cristiana Irimia, care lucrează de patru ani şi jumătate la Centrul de recuperare „Emanuel", a spus că, din nefericire, „copiii cu nevoi speciale sunt aproape invizibili în societatea noastră". Ea ne-a explicat cât de importantă este kinetoterapia în procesul de recuperare a unui copil. „Kinetoterapia utilizează ca mijloace mişcările active şi pasive şi are scopul de a preveni, de a corecta şi de a recupera deficitul funcțional care se poate dezvolta în orice stadiu de evoluție al bolii de natură neurologică, ortopedică şi reumatologică. Programele kinetoterapeutice sunt concepute ținând cont de vârstă, sex, afecțiunea existentă şi stadiul de evoluție, dar şi de alte afecțiuni care pot fi prezente. Unul dintre scopurile principale ale programului de kinetoterapie este de a menține starea de bine, chiar şi atunci când anumite încercări nefericite afectează perioada copilăriei”, a spus unul dintrespecialiştiide la ”Emanuel”.

„Cu răbdare, ajungem să ne cunoaştem copiii"

Mulți părinți se întreabă de ce micuții lor plâng atunci când fac exerciții de kinetoterapie.Cristiana Irimia a spus că atât bebeluşii, cât şi copiii au momente când se pot manifesta prin plâns în timpul terapiei fizice. Nici durerea şi nici disconfortul fizic nu sunt motive pentru această reacție. Este greu de acceptat pentru părinți, spune specialistul, că aceste reacții de plâns sunt de cele mai multe ori normale în timpul unei activități de stimulare motorie. „Ceea ce ar trebui să observăm la aceşti copii este că şi în afara programului de kinetoterapie plâng din alte motive: sunt scoşi din zona lor de confort, interacționează cu persoane noi, sunt aşezați în diferite poziții solicitante pentru aceştia, sunt manevrați altfel decât sunt obişnuiți”, a completat Cristiana Irimia. Atunci când copilul plânge, acesta trebuie consolat, mângâiat, încurajat prin vorbe blânde să se liniştească, să simtă ca părintele sau terapeutul este alături de el. Cu răbdare, spune unul dintre kinetoterapeuții de la ”Emanuel”, „ajungem să ne cunoaştem copiii, astfel încât să ştim cum să ne comportăm cel mai bine în folosul acestora, indiferent de situația în care ne aflăm".

„Jocul este foarte important ca metodă de învățare a abilitățiilor motrice"

Cristiana Irimia ne-a vorbit şi despre progresele micuților care vin la terapie, la centrul deschis la Suceava de Fundația FARA. Matei este un copil în vârstă de 4 ani, diagnosticat cu tetrapareză spastică predominant parapareză, retard motor şi psihic sever. La intrare în program, în anul 2015, era adus la centru în căruț, nu comunica, plângea tot timpul şi nu accepta să pună mâna nimeni pe el. În prezent, Matei se deplasează în ortostatism cu minim sprijin, este foarte activ la şedințele de kinetoterapie, vorbeşte şi negociază tot timpul exercițiile pe care trebuie să le facă: „Dacă îmi dai să mă joc cu mingea mai fac traseul o dată! Dacă îmi zici un cântecel fac orice îmi zici!”, povesteşte specialistul. Kinetoterapia a devenit pentru el o joacă. De fapt, specialiştii atrag atenția că „jocul este foarte important ca metodă de învățare a abilitățiilor motrice. Kinetoterapeutul trebuie să ştie cum să se comporte cu copilul şi cum să se joace cu el. În acest fel copilul îşi va găsi mereu resurse de a merge mai departe, chiar dacă e greu. Ca specialişti în kinetoterapie reuşim să facem din exerciții fizice o joacă, îi lăsăm pe copii să exploreze sala de gimnastică medicală, astfel îi oferim copilului senzația de independență şi reuşită, având un control permanent".

Bucuria reuşitei

Un alt exemplu pe care kinetoterapeutul Cristiana Irimia ni l-a dat este povestea lui David, un băiețel în vârstă de 4 ani, diagnosticat cu tetrapareză spastică, care nu putea să-şi mişte picioarele. El a intrat în programul de terapie acum doi ani. „Dacă la început plângea, refuza să lucreze, nu voia decât la mama în brațe, acum stă pe masa de masaj, face exercițiile cerute, merge în patrupedie, nu vrea să plece acasă la sfârşitul şedinței, zâmbeşte tot timpul, vorbeşte şi pune tot felul de întrebări, iar când lipseşte kinetoterapeutul spune: <Cristiana, când vii la mine, ca să ne jucăm împreună?>. Bucuria unui copil atunci când reuşeşte este cea mai mare satisfacție pentru kinetoterapeut, cât şi pentru copil. Adesea se exteriorizează spunând: <wow, am reuşit!>,<am ajuns până la capăt!>, <pot să mai fac încă o dată?>şi asta îi face să meargă mai departe şi să aibă încredere ca mereu vor reuşi", a completat kinetoterapeutul Cristiana Irimia. Kinetoterapeuții centrului, a adăugat Cristiana Irimia, încearcă să îi implice pe copiii care beneficiază de servicii de kinetoterapie şi în alte activități ce țin de recuperarea lor fizică, precum activități de înot desfăşurate la bazinul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, activități de hipoterapie, activități de psihomotricitate, „iar rezultatele obținute în urma acestor activități au avut un rol foarte important în procesul de recuperare a copiilor, evoluția copiilor fiind foarte bună". Părinții care au copii cu nevoie speciale şi care vor să ia legătura cu specialiştii de la Centrul de zi de recuperare Emanuel – Suceava pot să sune la numerele de telefon: 0330 803 389, 0758 543 741 sau să trimită un mesaj pe e-mail: emanuel@faracharity.ro.