Dedicaţie

Tânărul sucevean Alexandru Sahlean, student în anul II la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” Bucureşti, a fost mesagerul urărilor de „La mulţi ani” transmise doamnelor şi domnişoarelor de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Cu prilejul zilei de 8 Martie, instituţia a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj emoţionant, alături de o dedicaţie muzicală susţinută de Alexandru.

”(...) Oglindită în sublimul copilăriei sau în momentele pe care se construieşte prezentul, chipul ei rămâne icoana de suflet, dătătoare de speranţă, căldură şi optimism. Studentul pompier Alexandru Sahlean este vocea inimilor noastre, surse nesecate de recunoştinţă, preţuire şi dragoste necondiţionată pentru cele care ne dau viaţă şi ne călăuzesc paşii pe drumul ales. La mulţi ani, dragile noastre!", scrie Inspectoratul General.

Cât priveşte videoul ce însoţeşte mesajul, Alexandru a completat: ”eu am ales piesa, e din repertoriul lui Aurel Tămaş şi am interpretat-o la invitaţia conducerii Biroului de Relaţii Publice al IGSU în cinstea tuturor doamnelor şi domnişoarelor din sistem şi nu numai”. Mărţişorul muzical a ajuns la urechile multor internauţi, postarea IGSU adunând peste 14.000 de vizualizări, 600 de „like-uri”, fiind distribuit de aproape 200 de ori.

Pasionat de folclor şi de muzica populară

Alexandru Sahlean este cunoscut publicului sucevean, tânărul fiind slujitor împătimit al cântecului popular, pasiune pe care o are de la o vârstă fragedă şi pe care a cultivat-o neîncetat.

„Eu am fost născut şi crescut în folclor, fiind o vatră puternică de obiceiuri şi tradiţii la noi la Cacica, pe Valea Soloneţului, mi-au plăcut de mic dansul şi cântul popular. Acest talent îl moştenesc de la străbunica mea, rapsod popular. De la 9 ani am început să cânt, fiind îndrumat de prof. Maria Macovei. Ulterior am început să colaborez cu Ansamblul <Ciprian Porumbescu> Suceava, iar acum mă pregătesc cu Sorin Filip, profesorul şi mentorul meu”, povestea Alexandru într-un interviu acordat, în urmă cu doi ani, ziarului Monitorul.

De-a lungul timpului, numeroase festivaluri şi concursuri naţionale l-au avut printre laureaţi pe suceveanul Alexandru Sahlean şi, nu de puţine ori, acesta a fost recompensat cu cele mai valoroase distincţii.

Este recunoscător că cei de la conducerea facultăţii îl încurajează şi îl sprijină şi pe plan muzical, reprezentând Academia de Poliţie în cadrul mai multor festivaluri naţionale de folclor, festivaluri concurs ale studenţilor şi elevilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne. La aceste competiţii, şi-a adjudecat premii I, II sau III.

„În momentul în care am ajuns la facultate am primit sprijin pentru ceea ce făceam înainte, şi anume pasiunea mea, muzica!”, a arătat Alexandru.

Pe plan muzical, colaborează cu Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, Ansamblul Jidvei România şi Doina al studenţilor din Bucureşti.

Facultatea de Pompieri are o durată de patru ani, după care Alexandru vrea să urmeze şi un program de masterat. Tânărul este absolvent al Colegiului „Ştefan cel Mare” Suceava.