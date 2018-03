Tradiție

La fel ca în fiecare an, Ziua Femeii a fost marcată de conducerea municipalității sucevene prin oferirea a mii de flori sucevencelor, atât pe stradă, cât și prin instituții.

Primarul Ion Lungu a ținut să fie prezent în mai multe cartiere ale municipiului reședință de județ, felicitând trecătoarele de ziua lor, urându-le să aibă „o primăvară frumoasă!” și oferindu-le flori.

Nu au fost uitate nici femeile aflate la muncă, edilul sucevean intrând și prin instituții, în căutarea doamnelor și domnișoarelor.

De altfel, prefectul județului Suceava, Mirela-Elena Adomnicăi, a fost printre primele femei felicitate de 8 Martie.

Nu au fost neglijate nici cele 300 de angajate din primărie, care, ca în fiecare an, s-au adunat în sala de ședințe a Consiliului Local, unde au primit flori de la bărbații aflați la conducerea instituției, în frunte cu primarul Ion Lungu.

„Aș putea spune că, conform tradiției, am împărțit și în acest an flori doamnelor și domnișoarelor din municipiu Suceava, în zona centrală, în preajma magazinului Bucovina, în cartierul George Enescu, la Prefectură și la Consiliul Județean.

Totodată am sărbătorit așa cum se cuvine cele 300 de femei care lucrează în primărie. La mulți ani, stimate doamne și domnișoare, cu ocazia zilei de 8 Martie!”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.