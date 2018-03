Iniţiativă

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băişanu, a anunţat că susţine organizarea unui referendum în urma căruia să se stabilească în mod clar dacă România este o republică prezidenţială sau una parlamentară. Invitat la postul de televiziune Digi 24, Alexandru Băişanu a fost întrebat dacă parlamentarii ALDE vor susţine sau nu restrângerea atribuţiilor preşedintelui României atunci când vor fi rediscutate Legile Justiţiei. În răspunsul său, deputatul ALDE de Suceava a spus că „vreau să vă spun într-un cadru mai larg că Platon, acum foarte mult timp, spunea că în lumea ideilor dreptatea, adevărul, drepturile individuale, fericirea, libertatea există. Se vede treaba că pe pământ, şi cu atât mai mult în România, aceste drepturi devin nu copii de mâna a doua, ci a cincea, a şasea sau a şaptea, atâta vreme cât în România nu se respectă drepturile individuale ale cetăţeanului. Extrapolând, este evident că preşedintele are rolul său, iar Parlamentul are rolul său”.

Alexandru Băişanu consideră că una dintre marile probleme pe care le are România e aceea că este un stat semiprezidenţial, „nefiind nici catâr, nici măgar”. Băişanu spus că dacă în SUA preşedintele este cel care are rolul primordial, „fiind vioara întâi”, în Germania preşedintele nu are aceeaşi putere, statul fiind condus de prim-ministru. „Iată două state care funcţionează perfect, care au ales fie ca puterea să fie în mâna preşedintelui, fie în mâna parlamentului sau a premierului. Noi suntem la mijloc şi ne jucăm de-a cine conduce, de-a cine are mai multe atribuţii”, a spus Băişanu. El a precizat că personal crede cu tărie că în România este nevoie de un referendum prin care românii să stabilească odată pentru totdeauna „care este direcţia”. „Suntem republică prezidenţială, parlamentară sau continuăm să fim undeva la mijloc şi să lăsăm loc de interpretări şi de gâlceavă?”, a încheiat Băişanu.