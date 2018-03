Critici

Deputatul PSD de Suceava Alexandru Rădulescu a declarat că moţiunea simplă pe educaţie depusă de parlamentarii PNL, care a fost respinsă, poate fi considerată un simplu exerciţiu democratic, care a fost însă executat într-o notă de deplină ipocrizie şi dezinformare. „Argumentele moţiunii sunt în discordanţă totală cu realitatea şi au ca ţintă minimalizarea demersurilor guvernării social-democrate realizate în scopul creşterii calităţii învăţământului românesc”, a spus deputatul sucevean. El a afirmat că în textul moţiunii s-a invocat în mod ipocrit faptul că salariile profesorilor nu se mai virează prin intermediul autorităţilor locale, ci direct de la Ministerul Educaţiei, fapt ce ar determina întârzieri. „Se omite voit realitatea că prin alocarea salariilor direct de la minister, prin Inspectoratele Școlare Judeţene, se evită tocmai acele situaţii prin care unele primării, din motive mai mult sau mai puţin obiective, eliberau cu întârziere aceste sume şi că prin noul sistem se pot realiza redistribuiri de sume între unităţile şcolare din acelaşi judeţ”, a spus Rădulescu, el adăugând că „nu trebuie să uităm faptul că totuşi guvernarea social-democrată, în perioada 2012-2015, a plătit profesorilor sumele câştigate în instanţă, a întregit salariile din învăţământ cu acea parte de 25%, tăiată tocmai de democraţii-liberali care au depus această moţiune, şi au fost sporite cu încă 25% veniturile celor ce lucrau în învăţământ”. Deputatul PSD de Suceava a subliniat faptul că salariile profesorilor au crescut substanțial și față de anul 2016, când a fost o guvernare tehnocrată susţinută de liberali

„Liberalii deplâng starea bazei materiale din învăţământ. Am dori să prezentăm sucevenilor demersurile făcute în acest sens de guvernul PSD numai în cazul judeţului Suceava”, a mai spus Rădulescu. El a amintit că prin PNDL, în judeţ sunt aprobate şi semnate 123 de proiecte de reabilitare şi construire unităţi şcolare, 78 de şcoli şi 45 de grădiniţe, în valoare aproximativ 185 de milioane de lei, la care se adaugă și faptul că în acest an s-a deschis posibilitatea ca autorităţile locale să acceseze fonduri europene pentru reabilitarea şi construirea unităţilor școlare. Deputatul PSD de Suceava a combătut și afirmațiile legate de închiderea unor unități şcolare. El a spus că acest demers se realizează doar în cadrul şcolilor ce nu mai au efectivul de elevi prevăzut de lege, iar măsurile întreprinse au ca scop doar asigurarea unor condiţii superioare de studiu. El a mai precizat că semnatarii moţiunii incriminează întârzierea cu care manualele şcolare au ajuns în şcoli, considerând că şi această acuzaţie este lipsită de fundament în contextul în care primele demersuri de rezolvare a acestei probleme s-au realizat deja. „Considerăm că solicitarea demisiei ministrului sucevean al Educaţiei, Valentin Popa, la nici două luni de la numirea pe post, prin atribuirea tuturor neajunsurilor înregistrate la sistemul educaţional românesc în ultimii 28 de ani, este mai mult decât indecentă. În plus considerăm demersul liberalilor profund demagogic şi chiar imoral”, a încheiat Rădulescu.