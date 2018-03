De 8 Martie

Ziua de 8 Martie a însemnat şi pentru viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi, un bun prilej de a intra în contact cu femeile din municipiu, cărora le-a oferit flori, zâmbete şi urări călduroase.

Ajutat de un grup de tineri liberali, acesta a împărţit 2.300 de flori, atât pe stradă, prin magazine, cât şi în instituţii.

„La fel ca în fiecare an, de 8 martie am încercat să obţin un zâmbet din partea doamnelor şi domnişoarelor din municipiul Suceava, oferindu-le un trandafir şi un gând bun. Astăzi am avut un 8 martie călduros, asemeni doamnelor din viaţa noastră, spre deosebire de ziua de 1 martie, geroasă şi friguroasă! O primăvară frumoasă doamnelor, domnişoarelor, dar mai ales mamelor!”, a spus Lucian Harşovschi, care a sărbătorit evenimentul şi alături de femeile din primărie, cu care a ciocnit un pahar de şampanie şi a servit prăjituri.