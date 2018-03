La Primăria Suceava

Primele două luni ale anului s-au dovedit a fi spornice pentru visteria municipalității sucevene, încasările totale la bugetul local la 28 februarie fiind de 42.726.840 lei, în vreme ce în aceeași perioadă a anului trecut au fost de 40.365.424 lei. Practic, a rezultat o diferență de peste 2,3 milioane de lei în plus în conturile municipalității.

„Încasările sunt cu 5,85% mai mari decât în aceeași perioadă a anului anterior. E un lucru bun, având în vedere faptul că s-au redus veniturile municipalității din impozitul pe venit de la 16% la 10% și s-a eliminat TVA-ul, pentru că salariile profesorilor nu mai trec prin primărie”, a precizat primarul Ion Lungu.

Din aceste fonduri, la venituri proprii se încadrează 28 de milioane de lei, în vreme ce în 2017 au fost 23 de milioane de lei, aici creșterea fiind de 22,28%.

Primarul Sucevei consideră că această creștere a încasărilor la veniturile proprii se datorează atât faptului că au fost majorate taxele și impozitele, cât și unui mecanism mai bun de colectare a obligațiilor către bugetul local:

„În fiecare an, în prima perioadă a anului încasările la buget sunt mai bune, ca urmare a faptului că se dau aceste bonificații. Trebuie să fim corecți și să precizăm că aceste creșteri ale încasărilor rezultă și din majorarea în medie ponderată a taxelor și impozitelor locale cu 19%, dar și datorită unei colectări mai bune a taxelor și impozitelor locale, având în vedere că la sfârșitul anului am mai angajat 16 persoane la serviciul de colectare și executare silită. Consider că toate aceste aspecte au avut o contribuție în a aduce încasări mai mari la buget”.

Un prim efect al acestor încasări bune la bugetul local este decizia de a fi reluată acordarea unei reduceri de 50% la abonamentele TPL pentru pensionari.