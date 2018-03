Concurenţă neloială

Șoferii de taxi din municipiul Suceava solicită autorităţilor să ia măsuri contra pirateriei din domeniu, principalii vizaţi fiind şoferii care stau la ieşirile din oraş, preluând potenţialii clienţi ai acestora, care circulă înspre Botoşani, Fălticeni sau Rădăuţi.

Situaţia, veche de ani şi ani de zile, i-a fost din nou semnalată viceprimarului municipiului Lucian Harşovschi, care a fost invitatul realizatorului Marius Cocoş în cadrul emisiunii „Faţă în faţă”, la Viva FM.

„În municipiul Suceava putem spune că pirateria la taxi este zero, nu sunt taxiuri neautorizate care să circule prin oraş şi să preia clienţii celor autorizaţi, dar sunt într-adevăr acei şoferi care acţionează pe zonele limitrofe. Acolo avem competenţe de control doar cu Poliţia Rutieră, care poate aplica măsuri şi ridica plăcuţele de înmatriculare”, a spus reprezentantul administraţiei locale, care a menţionat că astfel de acţiuni au fost efectuate în anii anteriori.

O altă variantă pe care viceprimarul o vede ca pe o posibilă rezolvare a problemei este să mute staţiile de taxi chiar acolo unde stau „piraţii”, astfel încât să-i descurajeze, iar oamenii să poată alege direct taxiurile care sunt prezente.

„La discuţiile cu asociaţiile profesionale ale taximetriştilor am propus să amplasăm staţiile de taxi chiar acolo unde stau <piraţii>, pentru că atunci am avea şi posibilităţi să-i amendăm. Dar nu am găsit încă un punct comun cu taximetriştii, pentru că am făcut anumite staţii, care apoi erau mereu goale. Nu putem bloca oraşul marcând staţii taxi în tot oraşul, ca acolo să nu stea nici un taximetrist. Pe Tineretului am făcut staţie de taxi cu cinci locuri, special pentru cei care fac transporturi către Salcea. Am avut scandal cu oamenii din zonă că le-am luat cinci locuri de parcare şi taximetriştii nu stau deloc acolo”, a adăugat Harşovschi.

Totuşi, noi acţiuni de descurajare a „pirateriei” taxi ar putea fi organizate curând, legislaţia prevăzând amenzi imense şi ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale maşinilor pentru cei care sunt dovediţi că fac ilegal transport de persoane în regim de taxi.