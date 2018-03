Pledoarie pentru familie

”Iar pricina tuturor relelor din lume provin

din principiul pe care îl punem la temelia

educaţiei copiilor noştri”

Sfântul Ioan Gură de Aur

Familia şi rostul ei în formarea copilului

Indiferent cum am privi aceste teorii, sau speculaţiile pe care le presupun, constatăm că toate se întorc la ceea ce este biologic fundamental, că nevoile bazale se supun aceluiaşi deziderat suprem de a da viaţă şi a transmite mai departe ceea ce are viaţa caracteristic. Or, aceste împliniri se regăsesc în forma cea mai comună, consacrată istoric – familia, care nu numai că perpetuează viaţa, dar îi conferă şi o anumită calitate prin educaţie. Şi atunci rezumând importanţa familiei din perspectiva formării noilor generaţii vom găsi fără prea multă greutate că se referă la patru coordonate majore:

(…)

4. pune bazele educaţiei estetice:deşi pare un termen pretenţios pentru vârsta mică, bazele acestui tip de educaţie se pun în familie şi chiar la această vârstă. Pentru că în definitiv educaţia estetică stimulează acea percepţie subiectivă care sublimează plăcerea de a admira, contempla şi aprecia şi, de ce nu, a trăi ceea ce este plăcut văzului, auzului şi în general simţurilor date de culoare, sunet, formă, a căror armonie încântă spiritul şi generează un sentiment de plăcere şi satisfacţie. Copilul va ajunge la calitatea trăirii estetice prin practicarea a ceea ce este frumos prin joc, cântec, dans, desen, culoare, dar şi prin comparaţie cu ceea ce este urât, produce neplăcere şi chiar repulsie. Este şi perioada când părinţii pot sesiza anumite înclinaţii artistice pe care apoi să le încurajeze şi să le cultive. Este evident că şi această latură a educaţiei se derulează tot în cadrul familiei.

În concluzie,pornind de la rosturile fundamentale ale familiei, se poate observa că:

- familia constituită pe resorturi biologice, pe lângă faptul că este resursa generatoare de viaţă, este şi mediul propice prin care copilul pătrunde în universul cunoaşterii;

- părinţii sunt astfel primii educatori şi îndrumători, oferind copilului şi primul model de atitudine şi comportament;

- doctrina creştină, nu numai că recunoaşte valenţele educative ale familiei, dar prin moralitatea pe care o imprimă copilului, ridică familia la rang de mică biserică sau biserica de acasă;

- orice altă abordare a familiei, ca structură, rol şi rost, nu face decât să submineze fundamentul biologic, moral şi social al existenţei umane, compromiţând astfel viitorul generaţiilor care vin;

- redefinirea familiei, aşa cum se încearcă astăzi, este un afront adus rostului ei biologic şi social, cu grave repercusiuni asupra personalităţii umane;

- revizuirea articolului 48 din constituţie care să stipuleze că familia se întemeiază pe unirea prin căsătorie liber consimţită între un bărbat şi o femeie devine o necesitate, puternic susţinută de realităţile noastre istorice, biologice, culturale şi spirituale.

Bibliografie selectivă:

1. Boinişteanu Otilia – Familia Biserica de acasă, ”Lumina”, 6 sept. 2010;

2. Bonchiş E. – Familia şi rolul ei în educarea copilului, Ed. Polirom, Iaşi, 2011;

3.Cherry K. – How Maslow explain Human Motivation, Verywell, 16 May, 2017;

4. Dima Silvia – Cei şapte ani de acasă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1991;

5. Doxologia – Cuvinte duhovniceşti, Familia - Bisericacea mică, 30 sept. 2013;

6. Lupu V, Lupu V.V. – Medicină şi societate, Ed. PIM, Iaşi, 2014;

7. Lupu V. – Nicolae C Paulescu - între ştiinţa vieţii şi metafizica existenţei, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2016;

8. Makarenko A.S. – Cartea pentru părinţi, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1951;

9. Maslow A.H. – A theory of Human Motivation, Start Publishing, 2012;

10. Nestor G. – Bunici, părinţi, copii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1977;

11. Preafericitul Daniel – Despre creşterea copiilor – mesaj, ”Lumina”, 6 iunie, 2010;

12. Sfântul Ioan Gură de Aur – Cuvântări despre viaţa de familie, Ed. Învierea, 2005;

13. Sfântul Ioan Gură de Aur – Despre creşterea copiilor, EIBMBOR, Buc., 2007;

14. Toma Cristea – Familia şi rolul ei în viaţa copiilor, ”Jurnal spiritual”, 22 nov. 2017.

Valeriu Lupu – doctor în ştiinţe medicale