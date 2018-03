Sfaturi

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băişanu, i-a explicat ministrului Educaţiei, Valentin Popa, ce trebuie să facă pentru a intra în categoria miniştrilor care au făcut bine învăţământului din România. În cadrul dezbaterilor moţiunii simple împotriva ministrului Educaţiei, Alexandru Băişanu i-a prezentat lui Valentin Popa principalele probleme cu care se confruntă educaţia din România, oferindu-i acestuia şi o serie de soluţii pentru rezolvarea lor. „Suntem colegi în aceeaşi universitate, iar contestatarii ar putea spune că sunt subiectiv. Am să-i rog pe cei care au făcut această moţiune simplă să îmi permită să fac vorbire despre ministrul Funeriu, care a început trimiterea învăţământului românesc în colaps. Și o să-l rog pe actualul ministru să facă trei lucruri pe care le-a făcut prost PDL şi ministrul lor de atunci. Şi îi garantez actualului domn ministru că va ajunge în categoria miniştrilor care au făcut bine învăţământului românesc şi nu cel mai mare rău”, a declarat Băişanu. El a arătat că învăţământul românesc a început să intre în colaps din momentul în care ministrul Funeriu, printr-o lege din 2011, a spus că învăţământul va fi finanţat pe sistemul per capita, per elev. „Domnilor, învăţământul românesc nu este o iesle. Nu se vorbeşte de furajare. Nu se vorbeşte de umplerea unei iesle sau de umplerea unei găleţi, ci se doreşte aprinderea unei flăcări. Cu 33 de milioane de lei vechi pe an, pe elev, nu vom reuşi niciodată să ţinem învăţământul românesc la linia de plutire. Se dau mai mulţi bani pe an pentru deţinuţi şi imigranţi. Și, iată, vedem că răul a fost făcut atunci de cei care astăzi se plâng că lucrurile nu merg bine în învăţământ”, a afirmat deputatul ALDE de Suceava.

Băişanu consideră că nu este normal ca un profesor cu gradul unu şi 20 de ani vechime să câştige mai puţin comparativ cu un poliţist local

El a adăugat că o a doua problemă este că elevii de gimnaziu au foarte multe ore, dar şi foarte multe informaţii. „Îi îndopăm cu informaţii şi nu le mai lăsăm timp să gândească. Nu mai înţeleg care este viitorul lor. Nu le explică nimeni pe ce drum să o ia”, consideră Băişanu. Deputatul ALDE a spus că o ultimă problemă este cea a salarizării profesorilor, în condiţiile în care există cazuri în care un poliţist local primeşte, de la angajare, mai mulţi bani decât un profesor cu gradul unu. „Domnule ministru, o ultimă problemă, cu permisiunea dumneavoastră şi a colegilor din PSD, e următoarea. În Primăria Suceava un cetăţean angajat astăzi pe funcţia de poliţist local, doar cu liceul, cu zero ani vechime, primeşte salariul cel mai mic de 27 de milioane de lei vechi net, în mână. Un profesor cu 20 de ani vechime, din învăţământul românesc, cu gradul unu luat, primeşte 25 de milioane de lei vechi bani în mână. O diferenţă de două milioane de lei vechi, de la 27 pentru poliţistul local şi fără nici o zi de muncă, la 25 pentru un profesor cu 20 de ani de muncă, cu facultate, cu gradul unu luat. Nu mi se pare normal”, a arătat Alexandru Băişanu.

El i-a transmis ministrului Educaţiei, Valentin Popa, că pentru aceste probleme trebuie să găsească soluţii. „Pentru a încheia, vreau să-i dau un sfat şi doamnei deputat Mihaela Huncă, de la PSD. Am observat că cei de la USR şi de la PNL, când vorbesc de alianţa PSD-ALDE, lovesc şi în PSD şi în ALDE. Dumneavoastră, unii din PSD, când vorbiţi de marile realizări ale acestui Guvern, vorbiţi doar de PSD. Haideţi să vedem. Suntem împreună la bine şi la rău sau când e bine e vorba numai de PSD şi când e rău e vorba şi de unii şi de alţii”, a încheiat Alexandru Băişanu.