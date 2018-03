Are nevoie de ajutor

Un tânăr sucevean crescut în centre de plasament visează să devină designer vestimentar. Andrei Ignat, în vârstă de 19 ani, se află acum în Programul „Centru de tranzit pentru tineri în dificultate Foyer" Suceava, susţinut de FARA. Fundaţia FARA derulează trei programe Foyer. Unul în Satu Mare, activ din 2002, unul în Popești Leordeni - Judeţul Ilfov, deschis în 2016, și unul în Suceava, deschis în 2017. Veronica Lăcureanu, specialist comunicare la Fundaţia FARA, ne-a spus că tânărul a intrat recent în Programul „Centru de tranzit pentru tineri în dificultate Foyer" cu un greu bagaj din trecut, dar și cu un mare vis, acela de a deveni designer vestimentar. „Andrei nu doar visează, ci face eforturi mari să-și îndeplinească această mare dorinţă. Are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de materiale, de un manechin, accesorii de cusut (aţe, panglici etc.), ne-a spus Veronica Lăcureanu. Misiunea programului “Foyer” este acela de consiliere şi suport în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă pentru tinerii aflaţi în dificultate, cursuri de pregătire profesională şi educaţie non-formală, incluzând deprinderile de viaţă, suport material şi adăpost pentru tinerii dezavantajaţi cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, care au fost instituţionalizaţi în centre de plasament şi/sau care sunt defavorizaţi socio-economic, provenind din familii dezorganizate sau care nu pot să le ofere sprijinul necesar pentru o viaţă independentă.

Luat din familie în regim de urgenţă din cauza maltratărilor la care era supus de părinţi

Povestea lui Andrei Ignat am aflat-o de la Veronica Lăcureanu: „Andrei a fost luat din familie în regim de urgenţă din cauza maltratărilor și violenţei fizice la care era supus de părinţi. Din centrul de plasament a ajuns foarte curând la o familie din Fălticeni, iar de acolo, într-un apartament social de tip familial. Acum, noua lui casă este <Centrul de tranzit Foyer>, al Fundaţiei FARA, unde încearcă să-și construiască un rost cu ajutorul visului de a deveni creator de modă. Dorinţa lui are un bun fundament, căci a terminat o școală profesională în domeniul croitoriei". Directoarea școlii unde Andrei a studiat ne-a spus: ”Andrei are un potenţial foarte mare, doar că, din păcate, nu a avut susţinerea necesară din partea nimănui și nu a reușit să progreseze pe cât de mult și-ar fi dorit și ar fi meritat”.

„Reușesc să-mi las amprenta pe fiecare creaţie"

Tot de la reprezentanţii FARA am aflat că, de mic, visul lui Andrei era să pună aţa în ac și să coase ceva cu mâna lui. Pentru acest vis din copilărie, care l-a urmărit până în prezent, a plecat la muncă în Germania, unde a tăiat lemne. Din ce a câștigat peste hotare, Andrei și-a cumpărat propria mașină de cusut, un triploc (pentru surfilat, pentru finisarea marginilor materialului), un manechin și câteva materiale necesare pentru a începe lucrul. Camera lui Andrei din „Foyer" (Centru de tranzit pentru tineri în dificultate din Suceava) și-a transformat-o în atelier. „Aici coase de toate, de la mici modificări ale pieselor vestimentare, până la creaţii proprii: fuste, pantaloni, perne, lenjerii”, a adăugat Veronica Lăcureanu. Lui Andrei îi place cel mai mult să creeze rochii. „Este foarte mult de muncă la o rochie, dar, la final, satisfacţia este foarte mare, pentru că reușesc să-mi las amprenta pe fiecare creaţie, iar persoana care poartă creaţiile mele aș vrea să se simtă elegantă și sigură pe sine", recunoaște Andrei.

Are nevoie de ajutor!

Tânărul sucevean își dorește mai multe materiale pentru creaţiile sale, texturi diverse, pe care, deocamdată, nu și le permite. Ar vrea să urmeze cursuri de specialitate și să avanseze în lumea modei. I-ar plăcea foarte mult să devină o persoană cunoscută și să arate tuturor că nu contează de unde pornești, dacă îţi dorești ceva cu adevărat. „Muncind, poţi să-ţi îndeplinești visul", este de părere Andrei Ignat. Iar visul lui Andrei este să fie apreciat ca designer vestimentar, să devină cunoscut. Mentorul care îl consiliază pe Andrei în programul „Foyer", Gabriela Antonie, a spus: ”Andrei este un tânăr deosebit, extrem de ambiţios, care investește fiecare leuţ pe care îl are în materiale, un tânăr care nu ar renunţa pentru nimic la visul lui. Este optimist și mereu îmi spune: <Vor veni și zile mai bune, sunt sigur de asta!>”.

Cei care vor să-l ajute pe Andrei să-și îndeplinească visul pot să ia legătura cu Gabriela Antonie, telefon: 0760 998 556. El are nevoie de materiale, un manechin (pentru că cel pe care lucrează acum este defect), accesorii de cusut (ace, aţe, panglici etc.). Se pot face și donaţii în bani: Fundaţia FARA, Cod Fiscal 33553562, IBAN: RO02RNCB0090142826750001 BCR Lipscani, cu precizarea: donaţie pentru Andrei Ignat.