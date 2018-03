Carieră cât o viaţă

Aproape jumătate de secol de muncă în domeniul alimentaţiei publice, ca bucătar în restaurantele Sucevei, din care ultimii 25 de ani s-au confundat cu Restaurantul Nistru din Suceava. Acesta este, într-o frază, Constantin Pentilescu, nea Costică pentru apropiaţi. A decis să se retragă la finele anului trecut, la vârsta de 64 de ani, iar odată cu retragerea sa a intrat în istorie şi restaurantul Nistru, proprietatea sa.

Spaţiul a fost închiriat firmei care deţine lanţul Profi, astfel că localul este de acum încolo doar prilej de nostalgii pentru cei care au lucrat sau au petrecut acolo la nunţi sau cumetrii.

Cum se făcea o şcoală profesională la finele anilor '60 ai secolului trecut

Constantin Pentilescu ne-a vorbit despre vremurile în care şi-a început cariera, care erau foarte diferite de cele de astăzi. Originar din satul Părhăuţi, comuna Todireşti, a dat examen pentru a urma Școala Profesională Comercială de la Iaşi. Era în 1969 şi îşi aduce aminte că a fost un examen greu, cu mai mulţi candidaţi pe un loc. Aşa era pe atunci, şcoala profesională însemna cu totul altceva.

„Am intrat la şcoala profesională pe 15 septembrie 1969 şi imediat am fost băgat în practică, şi nu orice practică, ci de opt ore pe zi. Am fost repartizat la restaurantul Suceava, unde am început să lucrez efectiv în bucătărie. Dacă nu te prezentai la practică erai exmatriculat”, a rememorat vremurile de acum aproape jumătate de secol bărbatul.

De la tăiat zarzavatul până la titlul de maestru în arta culinară

Practic, din 1969, încă din perioada şcolii, a început să lucreze în bucătărie şi nu a mai luat pauză, inclusiv în armată fiind bucătar.

„La început curăţam şi tăiam zarzavat, era prima treaptă, înainte de ajutor de bucătar. Am trecut toate treptele, bucătar 1, bucătar 2 şi bucătar 3, apoi bucătar specialist”.

A urmat apoi Liceul Economic în domeniul contabilitate şi comerţ

A avut şi şansa de a face o specializare în Germania Democrată, prin Ministerul Comerţului, de unde a obţinut o diplomă de şef bucătar. Constantin Pentilescu a lucrat în restaurantele din Germania timp de 6 luni.

În 1986 a obţinut şi titlul de maestru în arta culinară.

În anii din perioada comunistă a lucrat în cea mai mare parte a timpului la restaurantele Bistriţa, Brădet şi Siretul, toate din Suceava.

Tot în acea perioadă, timp de zece ani, a lucrat, în perioada verii, şi în bucătăriile marilor restaurante de pe litoralul românesc.

A preluat Nistru de la înfiinţare, ca şef de sală, apoi a cumpărat afacerea

Din 1992, viaţa lui Constantin Pentilescu s-a confundat cu restaurantul Nistru. Atunci, în 1992, a fost repartizat la Restaurantul Nistru.

„Tot atunci s-a dat şi blocul în folosinţă, am fost repartizat ca şef de unitate de la întreprinderea SC Cetatea, de care aparţineam”, ne-a povestit acesta despre vremurile de tranziţie de după căderea regimului comunist.

Cinci ani mai târziu, în 1997, Constantin Pentilescu a preluat restaurantul în locaţie de gestiune, cumpărând afacerea.

Au urmat douăzeci de ani în care Pentilescu a fost manager neîntrerupt al afacerii „Nistru”.

„Eu nu am fost doar un patron, eu am lucrat efectiv, inclusiv în bucătărie când era nevoie, nu am avut un şef de unitate”, ne-a povestit bărbatul.

Amintiri din perioada în care sezonul de nunţi era tot timpul anului

„La orice nuntă am fost aici, nopţi la rând. Au fost ani foarte grei. Sezonul era tot anul... Am avut ani când aveam peste 50 de nunţi, aproape tot anul, şi în post erau cei de alte confesiuni care făceau nuntă. Vara începeam joia cu banchete, vinerea aveam cumetrii, iar sâmbăta şi duminică erau nunţi’, ne povesteşte omul care a ajuns, cu oarece nostalgie, şi la momentul încheierii carierei.

Omul care ieşea cu tortul miresei

Constantin Pentilescu va rămâne în amintirea multor miri ca omul care a intrat în sală, la petrecerea lor, cu tortul miresei:

„Ieşeam cu o flacără în faţă, cu ospătarii în spate, tortul miresei îl scoteam eu cam la fiecare nuntă, era obositor, dar asta mi-a fost meseria şi mi-a plăcut ce am făcut”, povesteşte bărbatul.

Acest mic moment artistic era stabilit dinainte cu mirii, iar Constantin Pentilescu ţinea mult la el, chiar dacă asta însemna uneori nopţi la rând nedormite şi oboseală accentuată acumulată.

Restaurantele, bătute de malluri

Ca orice patron de unitate de alimentaţie publică a avut şi el probleme cu forţa de muncă, deşi a avut şi personal care a ieşit la pensie odată cu el. Doi angajaţi au lucrat alături de el, la Nistru, din 1992 şi până la finele anului trecut.

Omul cu aproape 50 de ani de carieră în spate nu vede un viitor strălucit pentru restaurantul clasic.

„Oamenii, mai ales tineretul, s-au învăţat să mănânce repede şi nesănătos, or poate noi, cei de vârsta noastră, să fim depăşiţi.... nu ştiu ce să zic....”.

Acesta a remarcat că afacerile cu restaurante sunt la pământ, mai ales în weekenduri, când ar trebui să fie cel mai mare flux de clienţi.

„Toată lumea s-a învăţat să meargă să mănânce la malluri, sâmbăta şi duminica bate vântul prin restaurante”, spune suceveanul.

Stâlpii interiori au fost marea problemă la Nistru

Și pe partea legată de nunţi, concurenţa s-a diversificat enorm în ultimii ani.

„Au fost perioade foarte bune, de aceea am tot extins Nistru, problema a fost însă cu stâlpii interiori, mai ales după ce în oraş au apărut foarte multe săli de nunţi, cele mai multe, hale pentru nunţi, cum le zic eu. Veneau mirii la negocieri şi mă întrebau dacă nu pot scoate stâlpii... glumeam că seara îi dau jos şi după nuntă îi pun înapoi....”, spune bărbatul. Pentru că restaurantul s-a aflat sub un bloc, a avut probleme şi cu locatarii, nemulţumiţi de gălăgie, pe care le-a rezolvat însă treptat prin investiţiile pe care le-a făcut pentru izolarea fonică a spaţiului. Cu stâlpii însă, care fac parte din structura de rezistenţă a întregii clădiri, nu s-a putut pune problema să facă ceva.

Punct final al carierei

Având în vedere că a ajuns în prag de 65 de ani, iar sănătatea nu mai are cum fi la fel ca acum douăzeci de ani, Constantin Pentilescu a decis că este momentul să se retragă, mai ales că poate trăi liniştit din chiria pentru spaţiul cedat lanţului Profi.

Constantin Pentilescu a ţinut să le mulţumească numeroşilor clienţi pe care i-a avut de-a lungul timpului, dar şi să le ceară scuze celor care au fost şi nemulţumiţi de servicii măcar o dată.