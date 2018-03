Recidivistă

O femeie în vârstă de 77 de ani, cu domiciliul în municipiul Bucureşti, dar care a stat în ultima perioadă în municipiul Suceava, are calitatea de suspect în nouă dosare penale de furt, toate faptele fiind comise în Suceava. Elena Barbu Busuioc este cunoscută ca hoaţă din magazine şi are în spate cazier legat de fapte de acelaşi gen, comise în alte judeţe din ţară. Este vorba de furturi relativ mărunte, comise din magazinele Profi, Kaufland sau Lidl.

Vinerea trecută, judiciariştii de la Poliţia municipiului Suceava au ridicat-o pe vârstnică pentru audieri, în aceeaşi zi, faţă de aceasta, fiind pusă în mişcare acţiunea penală. Septuagenara a fost prezentată în faţa unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Acesta a dispus ca femeia să fie cercetată în libertate, dar sub măsura controlului judiciar. Pe perioada controlului judiciar, 60 de zile, aceasta nu are voie să părăsească limita teritorială a municipiului Suceava. Ea are impuse mai multe obligaţii şi restricţii, cea mai importantă fiind de a nu mai comite furturi. În cazul în care va încălca vreuna din obligaţii, bătrâna riscă să ajungă în arest, chiar şi la această vârstă înaintată.

Femeia în vârstă de 77 de ani are statut de recidivistă în astfel de fapte.

După cum am mai relatat în cotidianul nostru, femei în vârstă au fost prinse la furat în mai multe magazine din Suceava. Cele mai multe fapte ar fi fost comise de femeia pusă acum sub acuzare. Bătrâna este acuzată că a furat bunuri alimentare, de întreţinere sau băuturi alcoolice, furturile având prejudicii de ordinul zecilor de lei. La magazinul Profi din cartierul George Enescu de exemplu, personalul de pază a depistat mai multe furturi în flagrant în luna ianuarie a acestui an.