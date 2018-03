Model european

Colectarea selectivă a deşeurilor reprezintă nu doar un deziderat pe care România îl are de îndeplinit în relaţia cu Uniunea Europeană, ci şi o provocare pe care firma Ritmic din Ilişeşti a aruncat-o autorităţilor locale din judeţul Suceava. Este un plan extrem de ambiţios promovat de Costel Corneanu, administratorul societăţii din Ilişeşti.

„Sunt mai multe comune unde am găsit înţelegere din partea oamenilor din primărie, care s-au implicat în acţiunea de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor. Am reuşit să-i determinăm pe oameni să separe deşeurile reciclabile de cele menajere şi am pus la punct un grafic separat de ridicare a deşeurilor. După ce s-au împărţit fluturaşi şi s-a discutat efectiv cu oamenii cărora li s-au adus la cunoştinţă care sunt cerinţele, reprezentanţii primăriei au mers efectiv pe teren şi au verificat dacă sătenii au respectat cerinţa de a pune separat deşeurile, iar acolo unde acest lucru nu s-a întâmplat gunoiul nu a fost ridicat”, a arătat Costel Corneanu.

Administratorul Ritmic Ilişeşti a menţionat că prin colectarea selectivă a deşeurilor are de câştigat toată lumea, iar administraţiile locale evită în acest fel plata unor sancţiuni din partea Gărzii de Mediu. De altfel, potrivit unui grafic încheiat de România cu Uniunea Europeană, cantitatea de deşeuri care trebuie eliminate prin depozitare finală va scădea procentual.

Mai exact, în 2020, România trebuie să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minim 50% din masa totală de deşeuri, la materiale reciclabile fiind incluse hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeuri menajere.

Toate aceste măsuri convenite cu Uniunea Europeană pot fi puse în practică doar printr-o muncă de lămurire a populaţiei şi prin implicarea autorităţilor locale. Sunt obiective care par dificil de realizat, dar Costel Corneanu crede că dacă în unele localităţi acest lucru s-a putut realiza într-un timp relativ scurt s-ar putea generaliza în tot judeţul.

O tonă de peturi necompactate: 13,6 metri lungime, 2,5 metri lăţime şi 2,8 metri înălţime

Firma Ritmic se ocupă cu salubrizarea în 14 comune ale judeţului Suceava şi în oraşul Săveni, din judeţul Botoşani. În total, lunar se reciclează 100 de tone de materiale, din care 60% reprezintă peturile, iar diferenţa este dată de carton.

Dintre materialele reciclabile, la sediul din Ilişeşti al firmei ajung peturile, care sunt sortate pe culori şi apoi intră într-un tocător modern, singurul de acest fel din judeţ, achiziţionat cu bani dintr-un grand norvegian.

Capacitatea tocătorului este de 250 de tone pe lună, dar în prezent se lucrează la doar 25% din capacitate. Practic, la Ilişeşti ajung în fiecare lună 60 de tone de peturi, parte din comunele unde Ritmic derulează activitatea de salubrizare, iar diferenţa din achiziţii de la celelalte firme de salubrizare.

Peturile care intră în tocător sunt sortate pe culori, cele mai valoroase fiind cele transparente, iar apoi în ordine albastre, verzi şi maro. Tocătorul separă etichetele şi dopurile pe care le transformă în mii de bucăţele, la fel cum se întâmplă şi cu peturile.

După ce este procesată, marfa este vândută unor firme care le valorifică şi le transformă în peturi noi, caserole, folii sau ambalaje pentru diferite produse.

Pentru a vă face o idee ce înseamnă cele 60 de tone de peturi, trebuie spus că într-un tir intră o tonă necompactată, iar ca dimensiuni ar fi 13,6 metri lungime, o lăţime de 2,5 metri şi o înălţime de 2,8 metri. Costel Corneanu a precizat că există şi diferenţe între calitatea fulgului tocat din peturi, iar acest amănunt depinde de modul în care se face colectarea deşeurilor.

„Dacă totul se pune la grămadă şi peturile sunt contaminate cu deşeuri menajere sau alte produse, evident vom avea o calitate mai proastă. Aceasta necesită şi mai multă muncă şi se reflectă şi în calitatea produsului. În schimb, la colectarea selectivă dispar aceste surse de poluare şi avem un fulg mai curat şi de o calitate mai bună”, a arătat administratorul firmei Ritmic din Ilişeşti.