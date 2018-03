Fonduri nerambursabile

Membrii echipei de handbal CSU Suceava sau cei ai echipei de fotbal Foresta pot beneficia de salarii lunare de până la 20.810 lei, decontate din bani publici, adică din finanțările acordate de la bugetul local al municipiului.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că deși au fost insistențe să nu plafoneze în vreun fel valoarea salariilor decontabile din bani publici, a stabilit o limită maximă – echivalentul a cinci salarii medii brute.

Valoarea unui salariu mediu brut pe economie este de 4.162 lei.

„Recent a fost aprobată în Consiliul Local alocarea a trei milioane de lei pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru susținerea activităților sportive.

Am avut discuții și cu cei de la handbal vizavi de salariile care pot fi decontate lunar din aceste finanțări. Dumnealor voiau să nu limităm în nici un fel aceste salarii, am spus că nu putem risca să ne trezim cu niște sume enorme acordate ca salarii din bani publici. La Liga Națională, unde este și echipa de handbal, am pus inițial echivalentul a trei salarii medii brute pe economie. Cei de la handbal și au spus că e prea puțin trei salarii, să punem cinci salarii medii brute pe economie, ceea ce înseamnă 20.810 lei lunar. Justificarea lor este că apar sume restante în perioada când nu se aprobă bugetul și atunci au de dat mai mult în luna următoare”, a explicat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Șeful municipalității sucevene a precizat că limitarea decontării acestor salarii este și o problemă morală în fața cetățenilor municipiului, precizând că nu i se pare corect ca din bani publici, un sportiv să aibă salariul mai mare decât primarul.

„Dacă o parte din salariu este plătit din bani publici, iar restul din banii sponsorilor, atunci pot să le dea cât vor cei de la club. Au fost ani când primarul avea un salariu de 700 de euro, iar cei de la handbal încasau 3.000 de euro lunar, din bani publici”, a adăugat Ion Lungu.

Recent, salariul acordat de Primăria Capitalei handbalistei Cristina Neagu, de 120.962 lei brut, lunar, a stârnit numeroase reacții, în condițiile în care sumele respective sunt achitate din bani publici.